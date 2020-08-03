Ticktum: "F2 galibiyeti, Red Bull'un şüphelerini haksız çıkardı"

2015'te yarış kariyerine başladığında Red Bull tarafından desteklenen Ticktum, 2015'te Silverstone'daki MSA Formula yarışında güvenlik aracı esnasında rakibine çarptığı için aldığı yarışlardan men cezasının ardından 2017'den itibaren yine Red Bull'un desteğini almayı başardı.

Red Bull desteğiyle iki defa Macau GP'yi kazanan ve 2018 Avrupa F3 şampiyonluğunu kıl payı Mick Schumacher'e kaptıran Ticktum, 2019'da Super Formula'da hayal kırıklığı yaşamasının ardından Red Bull'dan gönderildi.

Bu gelişmenin ardından Ticktum, geçen senenin sonunda Williams F1 gelişim pilotu oldu ve DAMS ile F2'de mücadeleye başladı.

Ticktum, Silverstone'daki sprint yarışına ters grid sayesinde pole pozisyonundan başladı ve son turlarda güvenlik aracı periyodu ve daha yeni lastiklerle avantaj sağlayan rakiplerine rağmen tüm turları lider götürerek ilk zaferini kazanmayı başardı.

Ticktum, "Herkes, benim kariyerimin pürüzsüz bir şekilde ilerlemediğini biliyor. Sanırım en son zaferim 2018 Macau'ydu. Belki arada bir yarış daha kazanmış olabilirim ancak en son büyük zaferim oydu."

"Bu çok önemli bir konu ancak geçmişime çok fazla odaklanmak istemiyorum. Açıkçası Red Bull programından çıkarılmak, kariyerinize büyük zarar verir."

"Bu açıdan, Red Bull'dan düşürüldükten sonra F2'de takımlar şampiyonluğunu kazanmış olan, size inanan bir takımda şans bulmak her zaman iyi hissettirdi."

"Ve istenen sonuçları almaya başlamak... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada dikkatli olmam gerek ancak herkes ne demek istediğimi anlamıştır."

"Bu onun (Marko'nun) benimle ilgili olan şüphelerinin yanlış olduğunu kanıtlıyor diyebiliriz. İşte buradayız, birçok açıdan güzel bir duygu olduğunu söyleyebilirim."

"Ünüm şu ana kadar mükemmel olmadı. Bu seneye başlarken, üzerinde çalışmam gereken bazı şeyler olduğunu biliyordum ancak insanların beni gördükleri noktadan daha iyi bir yerde olduğuma inanıyordum."

"Bu açıdan bu sene büyük ölçüde Formula 1 için yeteri kadar iyi olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum. Formula 1'de olabilmeniz için gerekli bu tür şeyleri idare edebilecek, hızlı öğrenip adapte olabilecek kadar iyi olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum."

"Herkesin bildiği gibi, benden kesinlikle şüphe duyan insanlar vardı. Bu sene gerçekten F1 takımları için yeteri kadar komple bir pilot ya da paket olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum." dedi.