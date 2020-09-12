Mugello F3: Birinci yarışta Vesti, Hughes'i mağlup etti

Sezonun final hafta sonundaki ilk yarışın ilk yarısında, pole pozisyonundan başlayan Lirim Zendelli ve Jake Hughes arasında galibiyet mücadelesi oldu.

Sene sonunda seriden ayrılacağını açıklayan 26 yaşındaki Hughes, 5. turda Zendeli'ye atak yaptı. İki sürücü arasında ufak bir temas yaşandı ancak Zendeli pozisyonunu korumayı başardı.

2 tur sonra Hughes yine atak yaptı ve bu sefer geçti ancak Zendeli, düzlük hızı avantajı sayesinde bir sonraki tur yerini geri alarak tekrar liderliğe yükseldi.

Yarışın yarı noktasına gelindiğinde Hughes, Zendeli'yi bir kez daha geçerek liderliğe yükseldi. Bu bölümde matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Vesti de üçüncülükte farkı kapattı.

2 tur sonra Vesti, Zendeli'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Vesti, daha sonra Hughes'i de geçti ancak sondan ikinci turda geçildi.

Vesti, son turun başında ana düzlükte Hughes'i bir kez daha geçti ve kalan bölümde yerini koruyarak bu sene 3. zaferini elde etmiş oldu.

Hughes yarışı 2. sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Theo Pourchaire oldu.

Son yarış öncesinde Logan Sargeant ilk sıraya yükselirken, Oscar Piastri puansız geçen yarışın ardından 7 puan geride ikinci sıraya geriledi.