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FIA F3 / Mugello / Yarış raporu

Mugello F3: Birinci yarışta Vesti, Hughes'i mağlup etti

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Mugello F3: Birinci yarışta Vesti, Hughes'i mağlup etti
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Abdullah Çelik

Frederik Vesti, Mugello'da gerçekleştirilen ilk yarışın son turunda serinin deneyimli ismi Jake Hughes'ı geride bırakarak bu sene 3. F3 zaferini elde etti.

Sezonun final hafta sonundaki ilk yarışın ilk yarısında, pole pozisyonundan başlayan Lirim Zendelli ve Jake Hughes arasında galibiyet mücadelesi oldu.

Sene sonunda seriden ayrılacağını açıklayan 26 yaşındaki Hughes, 5. turda Zendeli'ye atak yaptı. İki sürücü arasında ufak bir temas yaşandı ancak Zendeli pozisyonunu korumayı başardı.

2 tur sonra Hughes yine atak yaptı ve bu sefer geçti ancak Zendeli, düzlük hızı avantajı sayesinde bir sonraki tur yerini geri alarak tekrar liderliğe yükseldi.

Yarışın yarı noktasına gelindiğinde Hughes, Zendeli'yi bir kez daha geçerek liderliğe yükseldi. Bu bölümde matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Vesti de üçüncülükte farkı kapattı.

2 tur sonra Vesti, Zendeli'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Vesti, daha sonra Hughes'i de geçti ancak sondan ikinci turda geçildi.

Vesti, son turun başında ana düzlükte Hughes'i bir kez daha geçti ve kalan bölümde yerini koruyarak bu sene 3. zaferini elde etmiş oldu.

Hughes yarışı 2. sırada tamamlarken  podyumu tamamlayan isim Theo Pourchaire oldu.

Son yarış öncesinde Logan Sargeant ilk sıraya yükselirken, Oscar Piastri puansız geçen yarışın ardından 7 puan geride ikinci sıraya geriledi.

Puan durumu >>

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 21 -       25
2 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 21 0.300 0.300 0.300   18
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 2.300 2.300 2.000   15
4 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 21 4.700 4.700 2.400   12
5 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 21 7.800 7.800 3.100   10
6 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 21 8.500 8.500 0.700   8
7 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21 10.500 10.500 2.000   6
8 Germany David Beckmann Italy Trident 21 11.000 11.000 0.500   4
9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 21 11.500 11.500 0.500   2
10 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 12.400 12.400 0.900   1
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Yarış 1
Pilotlar Frederik Vesti
Editör Josh Suttill

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