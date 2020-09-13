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FIA F2 / Mugello / Yarış raporu

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı

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Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Christian Lundgaard, Mugello'da gerçekleştirilen Mugello F2 yarışında galibiyete uzanan isim olmayı başardı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Christian Lundgaard, harika bir startla liderliği almayı başardı.

Son iki yarışta çıkışa geçen Danimarkalı sürücü, sürekli olarak arkasındaki isimlerle farkı açtı ve damalı bayrağı en yakın rakibi Louis Deletraz'ın 14.3 saniye önünde görerek Formula 2'deki ikinci zaferini aldı.

Louis Deletraz, güçlü performansını ikinci yarışta da devam ettirdi ve Juri Vips'in tüm baskısına rağmen ikinci sıradaki yerini koruyarak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Böylelikle hafta sonunu çift podyumla kapattı.

Vips, bu yılki üçüncü Formula 2 hafta sonunda daha iyi bir performans sergiledi ve Deletraz'ın 0.5 saniye gerisinde üçüncü olarak ilk podyumunu aldı.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Juri Vips, Dams

Juri Vips, Dams

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mick Schumacher yarış boyunca dikkat çekici bir performans sergileyen isimlerden bir tanesiydi ve dördüncü olarak önemli puanlar kazandı.

Schumacher bu sonuçla şampiyonadaki puan farkını 8'e çıkardı. Alman pilot ikinci olarak geldiği Mugello'dan şampiyona lideri olarak ayrıldı.

Guanyu Zhou, yarışın son bölümünde iyi bir tempo ortaya koydu ve beşinci oldu. Onu Callum Ilott, Jehan Daruvala, Marino Sato ve Robert Shwartzman takip etti.

İlk onu Roy Nissany tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışında duble yapan Hitech sürücüleri Nikita Mazepin ile Luca Ghiotto birbirleriyle çarpışırken, bunun sonucunda Ghiotto yarış dışı kalırken, Mazepin 10 saniye zaman cezası aldı.

F2'de sezonun bir sonraki yarışı Sochi'de yapılacak. Sezon, Bahreyn'deki yarışlarla kapanacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 23 37'51.980     15
2 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 23 38'06.301 14.321 14.321 12
3 Estonia Jüri Vips France DAMS 23 38'06.850 14.870 0.549 10
4 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 23 38'09.998 18.018 3.148 8
5 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 23 38'10.362 18.382 0.364 6
6 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 23 38'16.401 24.421 6.039 4
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 23 38'18.244 26.264 1.843 2
8 Japan Marino Sato Italy Trident 23 38'18.281 26.301 0.037 1
9 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 23 38'23.405 31.425 5.124  
10 Israel Roy Nissany Italy Trident 23 38'24.922 32.942 1.517  
11 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 23 38'26.882 34.902 1.960  
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 23 38'27.020 35.040 0.138  
13 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 23 38'27.234 35.254 0.214  
14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 23 38'28.963 36.983 1.729  
15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 23 38'31.052 39.072 2.089  
16 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 23 38'40.413 48.433 9.361  
17 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 23 38'40.463 48.483 0.050  
18 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 23 38'42.773 50.793 2.310  
19 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 23 39'01.629 1'09.649 18.856  
20 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 23 39'13.865 1'21.885 12.236  
  Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 14 9 laps      
  France Giuliano Alesi Germany HWA AG 14 9 laps      
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Mugello F2: Mazepin kazandı, Schumacher şampiyona liderliğine yükseldi!

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Josh Suttill

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