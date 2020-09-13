Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Christian Lundgaard, harika bir startla liderliği almayı başardı.

Son iki yarışta çıkışa geçen Danimarkalı sürücü, sürekli olarak arkasındaki isimlerle farkı açtı ve damalı bayrağı en yakın rakibi Louis Deletraz'ın 14.3 saniye önünde görerek Formula 2'deki ikinci zaferini aldı.

Louis Deletraz, güçlü performansını ikinci yarışta da devam ettirdi ve Juri Vips'in tüm baskısına rağmen ikinci sıradaki yerini koruyarak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Böylelikle hafta sonunu çift podyumla kapattı.

Vips, bu yılki üçüncü Formula 2 hafta sonunda daha iyi bir performans sergiledi ve Deletraz'ın 0.5 saniye gerisinde üçüncü olarak ilk podyumunu aldı.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Juri Vips, Dams Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mick Schumacher yarış boyunca dikkat çekici bir performans sergileyen isimlerden bir tanesiydi ve dördüncü olarak önemli puanlar kazandı.

Schumacher bu sonuçla şampiyonadaki puan farkını 8'e çıkardı. Alman pilot ikinci olarak geldiği Mugello'dan şampiyona lideri olarak ayrıldı.

Guanyu Zhou, yarışın son bölümünde iyi bir tempo ortaya koydu ve beşinci oldu. Onu Callum Ilott, Jehan Daruvala, Marino Sato ve Robert Shwartzman takip etti.

İlk onu Roy Nissany tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışında duble yapan Hitech sürücüleri Nikita Mazepin ile Luca Ghiotto birbirleriyle çarpışırken, bunun sonucunda Ghiotto yarış dışı kalırken, Mazepin 10 saniye zaman cezası aldı.

F2'de sezonun bir sonraki yarışı Sochi'de yapılacak. Sezon, Bahreyn'deki yarışlarla kapanacak.

Yarış sonucu: