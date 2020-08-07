Silverstone F2: Ilott, Lundgaard'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

30 dakikalık sıralama turları, gecikmeli olarak başladı ve kuru zeminde gerçekleştirildi.

Christian Lundgaard, seansın ilk dakikalarında 1:39.650 yaptı ve ilk sıraya oturmayı başardı. Sonrasında derecesini 1:39.177'ye çekti.

Ancak bitime dört dakika kala Callum Ilott 1:39.062 yaptı ve liderliği Lundgaard'dan aldı.

Son iki dakikaya girilirken DAMS sürücüsü Sean Gelael, spin atarak kırmızı bayraklara sebep oldu. Sonrasında seans tekrar başlamadı ve Ilott pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ilott bu sonuçla bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Lundgaard, son bölümde derecesini geliştiremeyip 0.115 saniye geride ikinci olurken, Jack Aitken 0.216 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Dördüncülüğü 0.264 yapan Dan Ticktum elde etti.

Böylelikle ilk dörtte üç Britanyalı sürücü yer aldı.

Luca Ghiotto'nun beşinci olduğu seansta Gann Yu Zhou altıncı, Nikita Mazepin yedinci ve Mick Schumacher sekizinci oldu.

İlk onu Louis Deletraz ve Yuki Tsunoda tamamladı. Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise 11. oldu.

Sıralama turları sonucu: