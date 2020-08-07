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FIA F2 / Silverstone II / Sıralama turları raporu

Silverstone F2: Ilott, Lundgaard'ın önünde pole pozisyonunu kazandı

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Silverstone F2: Ilott, Lundgaard'ın önünde pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 17:49

Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott, Silverstone'daki Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

30 dakikalık sıralama turları, gecikmeli olarak başladı ve kuru zeminde gerçekleştirildi.

Christian Lundgaard, seansın ilk dakikalarında 1:39.650 yaptı ve ilk sıraya oturmayı başardı. Sonrasında derecesini 1:39.177'ye çekti.

Ancak bitime dört dakika kala Callum Ilott 1:39.062 yaptı ve liderliği Lundgaard'dan aldı.

Son iki dakikaya girilirken DAMS sürücüsü Sean Gelael, spin atarak kırmızı bayraklara sebep oldu. Sonrasında seans tekrar başlamadı ve Ilott pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ilott bu sonuçla bu yılki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Lundgaard, son bölümde derecesini geliştiremeyip 0.115 saniye geride ikinci olurken, Jack Aitken 0.216 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Dördüncülüğü 0.264 yapan Dan Ticktum elde etti.

Böylelikle ilk dörtte üç Britanyalı sürücü yer aldı.

Luca Ghiotto'nun beşinci olduğu seansta Gann Yu Zhou altıncı, Nikita Mazepin yedinci ve Mick Schumacher sekizinci oldu.

İlk onu Louis Deletraz ve Yuki Tsunoda tamamladı. Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise 11. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'39.062  
2 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'39.177 0.115
3 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'39.278 0.216
4 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'39.326 0.264
5 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'39.362 0.300
6 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'39.394 0.332
7 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'39.410 0.348
8 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'39.448 0.386
9 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'39.474 0.412
10 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'39.494 0.432
11 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'39.525 0.463
12 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'39.526 0.464
13 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'39.621 0.559
14 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'39.679 0.617
15 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'39.783 0.721
16 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'39.790 0.728
17 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'39.961 0.899
18 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'40.094 1.032
19 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'40.299 1.237
20 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'40.485 1.423
21 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'40.615 1.553
22 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'41.061 1.999
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Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone II
Pilotlar Callum Ilott
Takımlar RUSSIAN TIME
Editör Josh Suttill

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