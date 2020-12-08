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FIA F2 / Test raporu

F2 Bahreyn testi 1. gün: Daruvala lider, Carlin 1-2!

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F2 Bahreyn testi 1. gün: Daruvala lider, Carlin 1-2!
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jehan Daruvala, Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 2 testlerinin ilk gününde zirvede yer alırken, Carlin ilk iki sıranın sahibi oldu.

Bahreyn'deki Formula 1/Formula 2 yarışının ardından F2 takımları pistte kaldılar ve sezon sonu testine katıldılar.

Bugün gerçekleştirilen testin ilk gününde, pazar günkü yarışta galibiyete ulaşmayı başaran Jehan Daruvala zirvede yer aldı. Hindistanlı sürücü 1:41.848 yaptı.

2021 için Carlin F2 takımına katılması beklenen Ticktum, 1:42'nin altına inen bir başka isim olarak seansı ikinci sırada tamamladı.

Ticktum, takım arkadaşını 0.1 saniye geriden takip etti. Haas'ın test pilotu Louis Deletraz, MP Motorsport ile katıldığı testi üçüncü sırada noktaladı.

Prema Racing sürücüleri Robert Shwartzman ve Oscar Piastri,  sırasıyla 1:42.253 ile 1:42.424 yapıp dördüncü ve beşinci beşinci oldular. İkili toplamda 90 tur attı.

Ferrari'nin genç sürücüsü ve 2020 F2 ikincisi Callum Ilott, Charouz Racing System ile katıldığı testte, 1:42.450 yaparak altıncı oldu. 

Campos Racing pilotu Ralph Boschung yedinci en iyi dereceye imza atarken, ilk onu Guanyu Zhou, Felipe Drugovich ve Christian Lundgaard tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Testler Çarşamba ve Perşembe günü devam edecek.

1. gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Tur
1 Jehan Daruvala Carlin 1:41.848 52
2 Dan Ticktum Carlin 1:41.954 51
3 Louis Deletraz MP Motorsport 1:42.251 43
4 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.253 46
5 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.424 44
6 Callum Ilott Charouz Racing System 1:42.450 46
7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.480 53
8 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:42.520 60
9 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.718 57
10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.856 53
11 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.879 50
12 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.907 55
13 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.972 43
14 Marcus Armstrong DAMS 1:43.018 42
15 Clement Novalak Trident 1:43.049 35
16 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.075 55
17 Roy Nissany DAMS 1:43.078 50
18 Logan Sargeant Campos Racing 1:43.137 47
19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.309 43
20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.497 41
21 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:44.179 33
22 Marino Sato Trident 1:44.428 39
Bahreyn'de yapılacak F2 testinin sürücü kadroları açıklandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Jehan Daruvala
Takımlar Carlin
Editör Haydn Cobb

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