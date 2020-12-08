F2 Bahreyn testi 1. gün: Daruvala lider, Carlin 1-2!

Bahreyn'deki Formula 1/Formula 2 yarışının ardından F2 takımları pistte kaldılar ve sezon sonu testine katıldılar.

Bugün gerçekleştirilen testin ilk gününde, pazar günkü yarışta galibiyete ulaşmayı başaran Jehan Daruvala zirvede yer aldı. Hindistanlı sürücü 1:41.848 yaptı.

2021 için Carlin F2 takımına katılması beklenen Ticktum, 1:42'nin altına inen bir başka isim olarak seansı ikinci sırada tamamladı.

Ticktum, takım arkadaşını 0.1 saniye geriden takip etti. Haas'ın test pilotu Louis Deletraz, MP Motorsport ile katıldığı testi üçüncü sırada noktaladı.

Prema Racing sürücüleri Robert Shwartzman ve Oscar Piastri, sırasıyla 1:42.253 ile 1:42.424 yapıp dördüncü ve beşinci beşinci oldular. İkili toplamda 90 tur attı.

Ferrari'nin genç sürücüsü ve 2020 F2 ikincisi Callum Ilott, Charouz Racing System ile katıldığı testte, 1:42.450 yaparak altıncı oldu.

Campos Racing pilotu Ralph Boschung yedinci en iyi dereceye imza atarken, ilk onu Guanyu Zhou, Felipe Drugovich ve Christian Lundgaard tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Testler Çarşamba ve Perşembe günü devam edecek.

1. gün sonucu: