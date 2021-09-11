F2 Monza: Daruvala domine ederek kazandı

Carlin sürücüsü Daruvala, startta David Beckmann’ı geçerek liderliğe yükseldi. Bent Viscaal üçüncülüğe çıkarken, Jüri Vips dördüncülüğe geriledi.

İlk turda arkadan kendisine temas edilen Christian Lundgaard spin atıp en geriye düşerken, saniyeler sonra da ilk kez F2’de yarışan Enzo Fittipaldi pist dışına taştı ve gerilere düştü.

Üçüncü turda şampiyona lideri Oscar Piastri’yi geçen Theo Pourchaire yedinciliğe yükselirken, hemen arkalarında da şampiyona ikincisi Guanyu Zhou yer alıyordu.

Bunun ardından ise takım arkadaşları Jake Hughes ve Alessio Deledda temas yaşadı ve Hughes spin atarak yarış dışı kaldı. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Sanal güvenlik aracı periyodu bittikten sonra Robert Shwartzman temposunu arttırdı ve önce Liam Lawson’ı, ardından da Vips’i geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Son bölümlere gelinirken ikincilik mücadelesi kızıştı ve Viscaal, Beckmann’a iyice yaklaştı ve rakibini hataya zorladı. İlk virajda büyük bir blokaj yaşayan Beckmann virajı kesmek durumunda kaldı ve Viscaal’a geçildi.

Sondan ikinci turda da Shwartzman, yaptığı atakla beraber Beckmann’ı geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Daruvala çok rahat bir şekilde farkı açıp yarışı kazanmayı başarırken, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Viscaal 6 saniye geride ikinci olup kendisinin en iyi sonucunu elde ederken, podyumu tamamlayan isim Shwartzman oldu.

Son bölümde Beckmann’ı geçen Lawson dördüncü sırada kendisine yer bulurken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Beckmann beşinci, Vips altıncı, Piastri yedinci oldu.

Günün son puanını alan isim Zhou olurken, ilk 10'u Ralph Boschung ve Pourchaire tamamladı.

2. yarış sonucu: