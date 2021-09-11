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FIA F2 / Monza Yarış raporu

F2 Monza: Daruvala domine ederek kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Red Bull akademisi sürücüsü Jehan Daruvala, Formula 2’nin Monza ayağındaki ikinci sprint yarışında bu sezonki ilk zaferini elde etti.

F2 Monza: Daruvala domine ederek kazandı

Carlin sürücüsü Daruvala, startta David Beckmann’ı geçerek liderliğe yükseldi. Bent Viscaal üçüncülüğe çıkarken, Jüri Vips dördüncülüğe geriledi.

İlk turda arkadan kendisine temas edilen Christian Lundgaard spin atıp en geriye düşerken, saniyeler sonra da ilk kez F2’de yarışan Enzo Fittipaldi pist dışına taştı ve gerilere düştü.

Üçüncü turda şampiyona lideri Oscar Piastri’yi geçen Theo Pourchaire yedinciliğe yükselirken, hemen arkalarında da şampiyona ikincisi Guanyu Zhou yer alıyordu.

Bunun ardından ise takım arkadaşları Jake Hughes ve Alessio Deledda temas yaşadı ve Hughes spin atarak yarış dışı kaldı. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Sanal güvenlik aracı periyodu bittikten sonra Robert Shwartzman temposunu arttırdı ve önce Liam Lawson’ı, ardından da Vips’i geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Son bölümlere gelinirken ikincilik mücadelesi kızıştı ve Viscaal, Beckmann’a iyice yaklaştı ve rakibini hataya zorladı. İlk virajda büyük bir blokaj yaşayan Beckmann virajı kesmek durumunda kaldı ve Viscaal’a geçildi.

Sondan ikinci turda da Shwartzman, yaptığı atakla beraber Beckmann’ı geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Daruvala çok rahat bir şekilde farkı açıp yarışı kazanmayı başarırken, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Viscaal 6 saniye geride ikinci olup kendisinin en iyi sonucunu elde ederken, podyumu tamamlayan isim Shwartzman oldu.

Son bölümde Beckmann’ı geçen Lawson dördüncü sırada kendisine yer bulurken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Beckmann beşinci, Vips altıncı, Piastri yedinci oldu.

Günün son puanını alan isim Zhou olurken, ilk 10'u Ralph Boschung ve Pourchaire tamamladı.

2. yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark Ara Puan
1 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 34'37.701     15
2 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 34'43.815 6.114 6.114 12
3 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 34'47.089 9.388 3.274 10
4 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 34'47.663 9.962 0.574 8
5 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 34'48.530 10.829 0.867 6
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 34'48.873 11.172 0.343 4
7 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 34'49.436 11.735 0.563 2
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 34'49.916 12.215 0.480 1
9 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 34'50.646 12.945 0.730  
10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 34'53.126 15.425 2.480  
11 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 34'53.350 15.649 0.224  
12 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 34'55.501 17.800 2.151  
13 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 34'59.408 21.707 3.907  
14 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 35'03.168 25.467 3.760  
15 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 35'04.512 26.811 1.344  
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 35'10.915 33.214 6.403  
17 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 35'13.055 35.354 2.140  
18 Israel Roy Nissany France DAMS 35'17.750 40.049 4.695  
19 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 35'21.173 43.472 3.423  
20 Japan Marino Sato Italy Trident 35'59.827 1'22.126 38.654  
  United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 19 laps      
  Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 12.000 1 Lap 12.000  
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