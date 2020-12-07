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FIA F2 / Son dakika

Bahreyn'de yapılacak F2 testinin sürücü kadroları açıklandı

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Bahreyn'de yapılacak F2 testinin sürücü kadroları açıklandı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Salı günü başlayacak olan üç günlük Formula 2 sezon sonu testinin sürücü kadroları açıklandı.

Sürücü kadroları, 2021 gridinin nasıl olacağına dair bir ön gösterge sağlıyor. Testte Formula 3'ten birkaç sürücü yer alacak ve ayrıca mevcut F2 sürücüleri de farklı takımlara geçecekler.

Tahmin edildiği üzere Hitech GP, resmi olmasa bile Red Bull'un genç sürücü takımı haline gelecek ve üç gün Juri Vips ve F3 sürücüsü Liam Lawson sürüş yapacak.

Sean Gelael ve Dan Ticktum'un mücadele ettiği DAMS araçları Roy Nissany ile Marcus Armstrong sürecek. Gelael, test kadrolarında yer almıyor.

Dan Ticktum ve Jehan Daruvala ise Carlin'le sürüş yapacaklar. Bu yıl Carlin'de Tsunoda ile Daruvala yarışmıştı.

UNI-Virtuosi'de 1. ve 2. gün Guanyu Zhou, 3. gün ise Clement Novalak sürüş yapacak. İkinci araçta ise Felipe Drugovich tam gün sürüş yapacak.

ART GP, Theo Pourchaire ve Christian Lundgaard ikilisiyle çalışma kararı aldı.

Campos'ta direksiyona Ralph Boscung ve Logan Sargeant geçecek. Charouz ise farklı bir sürüş kadrosuna sahip olacak. Birinci gün Callum Ilott ile David Beckman, ikinci ile üçüncü gün ise David Beckmann ile Guilherme Samaia sürüş yapacak.

MP Motorsport'ta direksiyona Lirim Zendeli ve Louis Deletraz geçecek. HWA sürpriz şekilde teste eski F1 pilotu Roberto Merhi ve Matteo Nannini ile katılma kararı aldı.

2021 sürücü kadrosunu açıklayan Prema, Oscar Piastri ve Robert Shwartzman ile sürüş yapacak.

Trident'te birinci ile ikinci gün Clement Novalak sürüş yaparken, Bent Viscaal son gün direksiyona geçecek. İkinci araçta ise Marino Sato yer alacak.

Hitech GP'de Juri Vips ve Liam Lawson sürüş yapacaklar.

Tsunoda'nın testlerde yer almıyor olması, AlphaTauri ile F1'e geçeceğini işaret ediyor gibi görünüyor.

F2 test kadrosu:

  Sürücü Takım
1 DAMS Roy Nissany
2   Marcus Armstrong
3 UNI-Virtuosi Guanyu Zhou D1 / D2
    Clement Novalak D3
4   Felipe Drugovich
5 ART Grand Prix Théo Pourchaire
6   Christian Lundgaard
7 Carlin Jehan Daruvala
8   Dan Ticktum
9 Campos Racing Ralph Boschung
10   Logan Sargeant
11 Charouz Racing System Callum Ilott D1
    David Beckmann D2 / D3
12   David Beckmann D1
    Guilherme Samaia D2 / D3
14 MP Motorsport Lirim Zendeli
15   Louis Delétraz
16 BWT HWA RACELAB Roberto Merhi
17   Matteo Nannini
20 PREMA Racing Oscar Piastri
21   Robert Shwartzman
22 Trident Clément Novalak D1 / D2
    Bent Viscaal D3
23   Marino Sato
24 Hitech Grand Prix Jüri Vips
25   Liam Lawson
Drugovich, 2021 F2 sezonunda UNI-Virtuosi ile yarışacak

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Seri FIA F2
Editör Rachit Thukral

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