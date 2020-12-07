Bahreyn'de yapılacak F2 testinin sürücü kadroları açıklandı

Sürücü kadroları, 2021 gridinin nasıl olacağına dair bir ön gösterge sağlıyor. Testte Formula 3'ten birkaç sürücü yer alacak ve ayrıca mevcut F2 sürücüleri de farklı takımlara geçecekler.

Tahmin edildiği üzere Hitech GP, resmi olmasa bile Red Bull'un genç sürücü takımı haline gelecek ve üç gün Juri Vips ve F3 sürücüsü Liam Lawson sürüş yapacak.

Sean Gelael ve Dan Ticktum'un mücadele ettiği DAMS araçları Roy Nissany ile Marcus Armstrong sürecek. Gelael, test kadrolarında yer almıyor.

Dan Ticktum ve Jehan Daruvala ise Carlin'le sürüş yapacaklar. Bu yıl Carlin'de Tsunoda ile Daruvala yarışmıştı.

UNI-Virtuosi'de 1. ve 2. gün Guanyu Zhou, 3. gün ise Clement Novalak sürüş yapacak. İkinci araçta ise Felipe Drugovich tam gün sürüş yapacak.

ART GP, Theo Pourchaire ve Christian Lundgaard ikilisiyle çalışma kararı aldı.

Campos'ta direksiyona Ralph Boscung ve Logan Sargeant geçecek. Charouz ise farklı bir sürüş kadrosuna sahip olacak. Birinci gün Callum Ilott ile David Beckman, ikinci ile üçüncü gün ise David Beckmann ile Guilherme Samaia sürüş yapacak.

MP Motorsport'ta direksiyona Lirim Zendeli ve Louis Deletraz geçecek. HWA sürpriz şekilde teste eski F1 pilotu Roberto Merhi ve Matteo Nannini ile katılma kararı aldı.

2021 sürücü kadrosunu açıklayan Prema, Oscar Piastri ve Robert Shwartzman ile sürüş yapacak.

Trident'te birinci ile ikinci gün Clement Novalak sürüş yaparken, Bent Viscaal son gün direksiyona geçecek. İkinci araçta ise Marino Sato yer alacak.

Hitech GP'de Juri Vips ve Liam Lawson sürüş yapacaklar.

Tsunoda'nın testlerde yer almıyor olması, AlphaTauri ile F1'e geçeceğini işaret ediyor gibi görünüyor.

F2 test kadrosu: