Bahreyn F2 testi 2. gün: Daruvala yine lider, Shwartzman ikinci!

Testin ilk gününde 1:41.848 yaparak en hızlı isim olmayı başaran Hindistanlı sürücü, çarşamba günü 1:41.686 yaparak, Robert Shwartzman ve Carlin'den takım arkadaşı Dan Ticktum'un önünde en hızlı isim oldu.

Sabah seansında zaman tablosunun en tepesinde 1:42.244 yapan Campos sürücüsü Ralph Boschung yer aldı. Daruvala ise ikinci en iyi dereceyi yapmıştı.

Ancak Boschung öğleden sonra zamanını geliştirmeyi başaramazken, Daruvala 1:42'nin alına inmeyi başardı.

Testin son dakikalarında Robert Shwartzman'ın 1:41.853'lük derecesini geride bırakan Daruvala, hem seansı hem de günün en iyi derecesine imza attı.

Shwartzman, 1:42'nin altına inebilen iki sürücüden birisi olarak seansı 0.167 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

Ticktum, Carlin'le katıldığı her iki test gününde de iyi bir performans sergiledi ve bugünü 1:42.050'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamladı

Hitech ile F2 testine katılan Liam Lawson 1:42.177 yaparak günü dördüncü sırada tamamlarken, Boschung sabahki derecesiyle beşinci oldu.

DAMS pilotu Marcus Armstrong 1:42.281 ile altıncı sırada kendisine yer bulurken, onu UNI-Virtuosi'den Felipe Drugovich ve MP Motorsport'tan Louis Deletraz takip etti.

David Beckmann ve Guilherme Samaia ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrak çıktı. Bunlardan ilki HWA pilotu Matteo Nannini'nin 8. virajda kalması nedeniyle, İkincisi ise Theo Pourchaire'nin ikinci virajda kalmasından ötürü çıktı.

Sezon sonu F2 testi Perşembe günü yapılacak üçüncü test günüyle sona erecek.

2. gün sabah bölümü sonuçları:

Sürücü Takım Zaman Tur 1 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.244 33 2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.271 43 3 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.337 35 4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.550 30 5 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.819 32 6 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.931 45 7 Marcus Armstrong DAMS 1:42.961 39 8 Dan Ticktum Carlin 1:43.018 44 9 Roy Nissany DAMS 1:43.082 36 10 Marino Sato Trident 1:43.095 41 11 Logan Sargeant Campos Racing 1:43.099 42 12 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.117 33 13 Clément Novalak Trident 1:43.277 22 14 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.316 37 15 Louis Delétraz MP Motorsport 1:43.464 41 16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.718 38 17 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.855 28 18 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.650 44 19 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:45.844 17 20 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:47.579 53 21 Oscar Piastri PREMA Racing 1:48.139 46 22 Robert Shwartzman PREMA Racing 2:03.206 31

1. gün sabah bölümü sonuçları: