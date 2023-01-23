2023 F2 gridindeki son koltuk Daruvala'ya gitti
Jehan Daruvala, 2023 Formula 2 sezonunda MP Motorsport takımıyla mücadele edecek. Böylelikle 2023 F2 gridi belli oldu.
Sezon öncesi testlerinin başlamasına üç haftadan biraz fazla bir süre kala 2023 Formula 2 gridi tamamlanmış oldu.
MP Motorsport, Jehan Daruvala'nın 2023 sezonu için kendilerine katılacağını ve Dennis Hauger ile takım arkadaşı olacağını duyurdu.
24 yaşındaki Daruvala, 2020'den bu yana yarıştığı Formula 2'de toplam dört galibiyet ve 15 podyum elde etti.
Daruvala, Carlin'de geçirdiği iki sezonun ardından geçen sezon PREMA Racing'e geçti ve üst üste ikinci kez şampiyona yedincisi oldu.
Artık Red Bull programının bir parçası olmayan Daruvala, "FIA Formula 2'ye geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum ve MP Motorsport ile birlikte çalışabilmek bunu daha da özel kılıyor."
Jehan Daruvala, Prema Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Geçen yıl MP'nin istikrarlı şekilde ön tarafta mücadele edebilmesi beni epey şaşırmıştım. 2023'te bundan ben de faydalanmayı umuyorum!"
"Dennis ile sahip olduğumuz hız ve deneyimin, MP'nin bir kez daha galibiyet için mücadele etmesine yardım edeceğine eminim."
"Sezon sonrası testinde takımla birlikte çalışmaktan gerçekten keyif aldım ve hem 2023 testlerini hem de yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi
2023 için tüm F2 koltuklarının dolmasıyla, Cem Bölükbaşı'nın yeni sezonda burada yarışmayacağı kesinleşmiş oldu.
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