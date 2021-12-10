F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider

Formula 2'de sezonun son antrenman seansı bugün Abu Dhabi pistinde yapıldı ve toplam 40 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seansın ilk dakikalarının ardından Ralph Boschung 1:39.248 ile liderdi. Daha sonra dereceler önce 1:39'un altına, sonra da 1:38'in altına indi.

Son 30 dakikalık bölüme Christian Lundgaard 1:37.770'lik turuyla lider girdi ve bu dereceyi 1:36.835'e kadar çekti.

Lundgaard'ı geçen ilk isim, 1:36.830'luk turuyla Oscar Piastri oldu. Şampiyona lideri, kısa bir süre sonra bu dereceyi 1:36.800'e kadar indirdi.

Son bölümde Piastri'nin derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Avustralyalı pilot, seansın en hızlı ismi oldu.

Bu hafta sonu ikinci kez F2'de yarışan Jack Doohan, iyi bir performans sergiledi ve 0.021 saniye geride ikinci oldu. İlk üçü 0.035 saniye geride kalan Lundgaard tamamladı.

Boschung derecesini 1:37.299'a çekmesine rağmen 0.499 saniye geride dördüncü olurken, Clement Novalak beşinci ve Juri Vips altıncı oldu.

Armstrong kendisine yedinci sırada yer bulurken, Bent Viscaal sekizinci, Robert Shwartzman dokuzuncu ve Marino Sato 10. oldu.

Guanyu Zhou, sezonun son F2 antrenman seansında ancak 11. olabildi.

Antrenman sonucu: