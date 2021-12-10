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FIA F2 / Abu Dhabi Antrenman raporu

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yas Marina'da gerçekleştirilen F2 antrenman seansında Oscar Piastri zirvede yer aldı.

F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider

Formula 2'de sezonun son antrenman seansı bugün Abu Dhabi pistinde yapıldı ve toplam 40 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Seansın ilk dakikalarının ardından Ralph Boschung 1:39.248 ile liderdi. Daha sonra dereceler önce 1:39'un altına, sonra da 1:38'in altına indi.

Son 30 dakikalık bölüme Christian Lundgaard 1:37.770'lik turuyla lider girdi ve bu dereceyi 1:36.835'e kadar çekti.

Lundgaard'ı geçen ilk isim, 1:36.830'luk turuyla Oscar Piastri oldu. Şampiyona lideri, kısa bir süre sonra bu dereceyi 1:36.800'e kadar indirdi.

Son bölümde Piastri'nin derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Avustralyalı pilot, seansın en hızlı ismi oldu.

Bu hafta sonu ikinci kez F2'de yarışan Jack Doohan, iyi bir performans sergiledi ve 0.021 saniye geride ikinci oldu. İlk üçü 0.035 saniye geride kalan Lundgaard tamamladı.

Boschung derecesini 1:37.299'a çekmesine rağmen 0.499 saniye geride dördüncü olurken, Clement Novalak beşinci ve Juri Vips altıncı oldu.

Armstrong kendisine yedinci sırada yer bulurken, Bent Viscaal sekizinci, Robert Shwartzman dokuzuncu ve Marino Sato 10. oldu.

Guanyu Zhou, sezonun son F2 antrenman seansında ancak 11. olabildi.

Antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'36.800  
2 11 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 1'36.821 0.021
3 9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'36.835 0.035
4 21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'37.299 0.499
5 12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'37.315 0.515
6 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'37.339 0.539
7 17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 1'37.416 0.616
8 24 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 1'37.615 0.815
9 1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'37.633 0.833
10 25 Japan Marino Sato Italy Trident 1'37.701 0.901
11 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 1'37.738 0.938
12 5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1'37.817 1.017
13 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'37.910 1.110
14 7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'37.915 1.115
15 4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 1'37.997 1.197
16 15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'38.101 1.301
17 16 Israel Roy Nissany France DAMS 1'38.202 1.402
18 6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'38.207 1.407
19 14 Netherlands Richard Verschoor Czech Republic Charouz Racing System 1'38.387 1.587
20 20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'38.538 1.738
21 22 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 1'39.155 2.355
22 23 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'40.859 4.059
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