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FIA F2 / Jeddah Yarış raporu

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışta kazanan Piastri oldu, Prema takımlar şampiyonu oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Prema sürücüsü Oscar Piastri, iki kez kırmızı bayrağın çıktığı Suudi Arabistan'daki son yarışta zafere ulaştı.

F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışta kazanan Piastri oldu, Prema takımlar şampiyonu oldu

F2 yarışı, Porsche Sprint Challenge Middle East yarışında hasar gören bariyerlerin tamiri nedeniyle 35 dakika gecikmeli olarak başladı. Sürücüler, bariyer tamirinden sonra önce pit yoluna, sonra da gride geldiler.

Ardından formasyon turunu atıp gride yerleştiler. Ancak yarışın başında büyük bir kaza yaşandı.

Theo Pourchaire, startta hareketlenemedi ve arkadan gelen Enzo Fittipaldi, arkadan büyük bir süratle kendisine çarptı. Yaşanan bu büyük kazanın ardından yarış askıya alındı ve herkes pite döndü. Her iki pilot da hastaneye nakledilirken, bilinçlerinin yerinde olduğu duyuruldu.

Uzun bekleyip sürecinin ardından yarışın 20 dakika + 1 tur üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu. Ayrıca sürücülere normalde alacakları puanın yarısının verileceği belirtildi.

Yarış hareketli startla başladı ve Prema sürücüsü Oscar Piastri, takım arkadaşı Robert Shwartzman'ın baskısına rağmen yerini korudu. Sonrasında farkı 1 saniyeye çıkardı.

Ardından üçüncülük için Ralph Boschung ve Guanyu Zhou çekişmeye başladı.

Yarış Piastri, Shwartzman, Boschung, Zhou ve Felipe Drugovich şeklinde giderken, arka tarafta Guilherme Samaia ve Oli Caldwell kaza yaptı.

Tekrarlarda Caldwell'in kontrolünü kaybettiği ve spin attığı, sonrasında kendisiyle beraber de Samaia'yı götürdüğü anlaşıldı.

Bundan faydalanan pilotlar, pite girse de, yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve bir daha başlamadı.

Kırmızı bayraktan önceki sıralama baz alındığı için Piastri, yarışın galibi ilan edildi. Shwartzman ikinci olurken, Boschung üçüncü ve Zhou dördüncü oldu.

Drugovich beşinci, Juri Vips altıncı ve Christian Lundgaard yedinci oldu. İlk onu Marcus Armstrong, Liam Lawson ve Dan Ticktum tamamladı.

Bu isimler normalde aldıkları puanın yarısın aldılar. Piastri aldığı puanlara rağmen şampiyonluğunu bu yarışta ilan edemezken, Prema takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaştı.

Piastri bitime 1 ayak - 3 yarış kala 209.5 puanla ilk sırada yer alıyor. Shwartzman 162 puanla ikinci, Zhou 149 puanla üçüncü sırada.

F2 şampiyonası önümüzdeki hafta sonu yapılacak Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek. 

Yarış sonucu

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 5 -  
2 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 5 1.100 1.100
3 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 5 2.700 2.700
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 5 3.000 3.000
5 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 5 4.400 4.400
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 5 4.800 4.800
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 5 6.000 6.000
8 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 5 6.100 6.100
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 5 6.500 6.500
10 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 5 9.400 9.400
11 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 5 9.500 9.500
12 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 5 10.100 10.100
13 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 5 10.400 10.400
14 United States Logan Sargeant HWA Racelab 5 12.300 12.300
15 Israel Roy Nissany France DAMS 5 12.700 12.700
16 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 4 13.700 1 Lap
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 4 15.400 1 Lap
18 Japan Marino Sato Italy Trident 4 16.800 1 Lap
19 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 4 17.100 1 Lap
20 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 4 20.700 1 Lap
  France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 3    
  Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 3    
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