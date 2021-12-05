F2 Suudi Arabistan: Olaylı yarışta kazanan Piastri oldu, Prema takımlar şampiyonu oldu

F2 yarışı, Porsche Sprint Challenge Middle East yarışında hasar gören bariyerlerin tamiri nedeniyle 35 dakika gecikmeli olarak başladı. Sürücüler, bariyer tamirinden sonra önce pit yoluna, sonra da gride geldiler.

Ardından formasyon turunu atıp gride yerleştiler. Ancak yarışın başında büyük bir kaza yaşandı.

Theo Pourchaire, startta hareketlenemedi ve arkadan gelen Enzo Fittipaldi, arkadan büyük bir süratle kendisine çarptı. Yaşanan bu büyük kazanın ardından yarış askıya alındı ve herkes pite döndü. Her iki pilot da hastaneye nakledilirken, bilinçlerinin yerinde olduğu duyuruldu.

Uzun bekleyip sürecinin ardından yarışın 20 dakika + 1 tur üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu. Ayrıca sürücülere normalde alacakları puanın yarısının verileceği belirtildi.

Yarış hareketli startla başladı ve Prema sürücüsü Oscar Piastri, takım arkadaşı Robert Shwartzman'ın baskısına rağmen yerini korudu. Sonrasında farkı 1 saniyeye çıkardı.

Ardından üçüncülük için Ralph Boschung ve Guanyu Zhou çekişmeye başladı.

Yarış Piastri, Shwartzman, Boschung, Zhou ve Felipe Drugovich şeklinde giderken, arka tarafta Guilherme Samaia ve Oli Caldwell kaza yaptı.

Tekrarlarda Caldwell'in kontrolünü kaybettiği ve spin attığı, sonrasında kendisiyle beraber de Samaia'yı götürdüğü anlaşıldı.

Bundan faydalanan pilotlar, pite girse de, yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve bir daha başlamadı.

Kırmızı bayraktan önceki sıralama baz alındığı için Piastri, yarışın galibi ilan edildi. Shwartzman ikinci olurken, Boschung üçüncü ve Zhou dördüncü oldu.

Drugovich beşinci, Juri Vips altıncı ve Christian Lundgaard yedinci oldu. İlk onu Marcus Armstrong, Liam Lawson ve Dan Ticktum tamamladı.

Bu isimler normalde aldıkları puanın yarısın aldılar. Piastri aldığı puanlara rağmen şampiyonluğunu bu yarışta ilan edemezken, Prema takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaştı.

Piastri bitime 1 ayak - 3 yarış kala 209.5 puanla ilk sırada yer alıyor. Shwartzman 162 puanla ikinci, Zhou 149 puanla üçüncü sırada.

F2 şampiyonası önümüzdeki hafta sonu yapılacak Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

Yarış sonucu