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Önceki / F2 Abu Dhabi: Sezonun son antrenman seansında Piastri lider
FIA F2 / Abu Dhabi Sıralama turları raporu

F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Oscar Piastri, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yılın son Formula 2 sıralama turlarında, çaylak pilot Jack Doohan'ı geride bırakarak üst üste beşinci pole pozisyonunu elde etti.

F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı

Şampiyona lideri Piastri, şampiyonluğa doğru ilerleyişini sürdürse de yeniden düzenlenen Yas Marina Pisti'ndeki 30 dakikalık sıralama seansı sırasında zorlandı.

2021 Formula 3 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Doohan, Piastri seansın son saniyelerindeki turuyla ilk sıraya yükselmeden önce pole'ü alacak gibi duruyordu.

2022'de F1'de sürecek olan Guanyu Zhou, Pazar günkü yarışa üçüncü sırada başlayacak ve yanında Robert Shwartzman yer alacak. Bugün oldukça yakın geçen seansta, ilk 4 pilot, 0.283 saniye içerisinde yer aldı. 

Juri Vips, seans içerisinde hızlı bir tur süresi kaydeden ilk sürücüydü ancak diğer pilotlar, süper yumuşak lastiklerini ısıtınca, liderlik tablosunun zirvesinde kısa süre kalabildi.

Piastri, 1:36.044 ile en hızlı turu geliştirdi ancak bu tur çok kısa sürede başkası tarafından geçildi. Piastri, daha sonra ikinci hızlı turunda 1:35.379 yaparak yine zamanını geliştirdi.

Seansın yarısına gelindiğinde ve sürücüler ilk turlarını tamamladığında Boschung; Shwartzman, Daruvala, Doohan ve Theo Pourchaire'in önünde ikinci sırada yer alıyordu. 

Son turlar başladığında, Boschung ilk turunda zamanını geliştirdi ama sonrasında Zhou ve Shwartzman tarafından geçildi. 

Piastri, üst üste 5. pole'üne uzanırken; Doohan ikinci oldu. Zhou, seansı 3. sırada noktalarken; Shwartzman, Boschung'un önünde dördüncü oldu ve Pourchaire altıncı sırada yer aldı.

Lawson, Drugovich, Dan Ticktum'un önünde yedinci olurken, Daruavla 10. oldu ve Cumartesi günkü sprint yarışı için ters grid pole pozisyonunu kazandı.

Seans sonucu: 

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'35.077  
2 11 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 1'35.290 0.213
3 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 1'35.348 0.271
4 1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'35.360 0.283
5 21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'35.496 0.419
6 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'35.504 0.427
7 7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'35.511 0.434
8 4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 1'35.612 0.535
9 5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1'35.618 0.541
10 6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'35.821 0.744
11 17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 1'35.855 0.778
12 9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'36.016 0.939
13 16 Israel Roy Nissany France DAMS 1'36.080 1.003
14 25 Japan Marino Sato Italy Trident 1'36.241 1.164
15 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'36.282 1.205
16 14 Netherlands Richard Verschoor Czech Republic Charouz Racing System 1'36.293 1.216
17 24 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 1'36.312 1.235
18 22 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 1'36.462 1.385
19 20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'36.570 1.493
20 12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'36.722 1.645
21 15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'36.741 1.664
22 23 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'38.657 3.580
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