F2 Abu Dhabi: Piastri, Doohan'ı yenerek arka arkaya beşinci pole pozisyonu aldı

Şampiyona lideri Piastri, şampiyonluğa doğru ilerleyişini sürdürse de yeniden düzenlenen Yas Marina Pisti'ndeki 30 dakikalık sıralama seansı sırasında zorlandı.

2021 Formula 3 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Doohan, Piastri seansın son saniyelerindeki turuyla ilk sıraya yükselmeden önce pole'ü alacak gibi duruyordu.

2022'de F1'de sürecek olan Guanyu Zhou, Pazar günkü yarışa üçüncü sırada başlayacak ve yanında Robert Shwartzman yer alacak. Bugün oldukça yakın geçen seansta, ilk 4 pilot, 0.283 saniye içerisinde yer aldı.

Juri Vips, seans içerisinde hızlı bir tur süresi kaydeden ilk sürücüydü ancak diğer pilotlar, süper yumuşak lastiklerini ısıtınca, liderlik tablosunun zirvesinde kısa süre kalabildi.

Piastri, 1:36.044 ile en hızlı turu geliştirdi ancak bu tur çok kısa sürede başkası tarafından geçildi. Piastri, daha sonra ikinci hızlı turunda 1:35.379 yaparak yine zamanını geliştirdi.

Seansın yarısına gelindiğinde ve sürücüler ilk turlarını tamamladığında Boschung; Shwartzman, Daruvala, Doohan ve Theo Pourchaire'in önünde ikinci sırada yer alıyordu.

Son turlar başladığında, Boschung ilk turunda zamanını geliştirdi ama sonrasında Zhou ve Shwartzman tarafından geçildi.

Piastri, üst üste 5. pole'üne uzanırken; Doohan ikinci oldu. Zhou, seansı 3. sırada noktalarken; Shwartzman, Boschung'un önünde dördüncü oldu ve Pourchaire altıncı sırada yer aldı.

Lawson, Drugovich, Dan Ticktum'un önünde yedinci olurken, Daruavla 10. oldu ve Cumartesi günkü sprint yarışı için ters grid pole pozisyonunu kazandı.

Seans sonucu: