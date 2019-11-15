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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Vettel: "Tek turda iyiyiz ancak uzun sürüşlerde harika değiliz"

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Vettel: "Tek turda iyiyiz ancak uzun sürüşlerde harika değiliz"
Ekleyen:
, Şef Editör
15 Kas 2019 22:33

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, kuru zeminde gerçekleştirilen Brezilya GP 2. antrenman seansında ilk iki sırada yer almalarına rağmen pek iddialı konuşmak istemedi.

Vettel, bugün 1:09:217 ile en hızlı turu atsa da ilk 5 sürücü sadece 0.2 sn içerisinde yer aldılar.

Seansın ardından konuşan Vettel, "Performansımdan mutlu sayılabilirim. Açıkçası koşullar açısından çok kolay değildi ve çok pürüzsüz sürüşler yapamadım ancak yine de fena değildik. Aracın neye ihtiyaç duyduğunu anladık. Artık o alanları çözmeye çalışacağız. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, bu yüzden yapabiliriz ve yapmak zorundayız. Performansımız ilk turda iyiydi ancak art arda turlarda kötüydü."

"Daha fazla yol tutuşuna ihtiyacımız var ancak bunu bulmak kolay değil. Araç dengesini bize uzun sürüşte yardımcı edecek şekilde ayarlamamız lazım."

"Bugün genel olarak herkes için yol tutuşu çok düşüktü ancak bu, kısa sürüşlerden ziyade uzun sürüşlerde rahatsız ediyor." dedi.

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Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
1/4

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
2/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
3/4

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 ve Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 ve Sebastian Vettel, Ferrari SF90
4/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin yenilmesi gereken takım mı olduğunun sorulması üzerine Vettel, "Bu hangi günden bahsettiğimize bağlı." cevabını verdi.

Vettel, Amerika'da gelen teknik direktifin ardından kendilerini hile yapmakla suçlayan yorumlar karşısında o kişileri pist üstünde susturmaları gerektiğini dile getirmişti.

Bugünkü performansın bunun başlangıcı olup olmadığının sorulması üzerine Vettel, "Dürüst olmak gerekirse, bu konuyu pek fazla takmıyorum. Kendimize bakmalı, işimizi yapmaya çalışmalıyız."

"Evet, Austin'de pazar günü bizim için pek iyi geçmedi. Ancak siz de biliyorsunuz ki o ana kadar iyiydik."

"Günümüzde bu kadar hızlı bir şekilde bir yöne eğilim göstermeleri üzücü ancak durum bu. Bu konuyu idare etmemiz lazım. En iyi idare etme yolu onları görmezden gelerek kendi işini yapmaya odaklanmak." dedi.

İlk gün çalışmalarını değerlendiren Vettel, "Bugün faydalıydı. Bulduğumuz şeyler aracın pazar günü olması gerektiği durum konusunda bize yardımcı olacak."

"Buraya gelirken pek bir şey beklemiyordum, bu açıdan iyi bir gündü. Aracın gereksinimlerini anladık. Aracımızın oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Aracın dengesine yardımcı olarak daha fazla performans bulabiliriz.Hem cumartesi, hem de pazar günü için bunu yapabiliriz. Şu an için ana konu, ödevimize iyi çalışmak. Ardından gelecek günlerde nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Dediğim gibi, birçok küçük şeye bakarak iyileşebiliriz. Onlardan çok var ve onlardan maksimumu almamız lazım. Bugün aracımız iyiydi ancak yine de onu geliştirebiliriz. Bunu biliyorum ve hissediyorum. İleri yönde adım atabileceğimizden oldukça eminim. Yarışta zor olacak çünkü diğerleri bizden oldukça hızlı görünüyor. Ancak bu son yarışlarda gördüğümüze benzer bir tablo.  Son yarışlarda pek sürpriz olmadı ancak dediğim gibi şu ana kadar gördüklerimize benzer bir tablo olacak. Biz kendi üzerimizde çalışıyoruz ve son yarışlardaki durumumuza bakarsak, ortada bir sürpriz yok. Ancak dediğim gibi, önemli olan kendi başımıza çalışmamız ve hafta sonunun kalan bölümünde daha iyi bir durumda olmamız. "

"En azından tek turda olsa bile hızlı olmak güzel bir şey. Diğer takımlar ne yaparlarsa yapsınlar, sizi düzlükte yavaşlatamadıklarını görüyorsunuz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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