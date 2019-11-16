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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: “Racing Point’in sezonu şaşırtıcı değil”

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Szafnauer: “Racing Point’in sezonu şaşırtıcı değil”
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 05:25

Racing Point’in hayal kırıklığıyla geçen sezonu, 2019 aracı üretilirken ortaya çıkan karışıklıklar göz önüne alındığında takım patronu Otmar Szafnauer’e göre şaşırtıcı değil.

Force India’ya 2018 yazında kayyum atanmış ve Lawrence Stroll’ün liderliğindeki bir konsorsiyum takımı satın alıp yeniden doğmuştu.

Ancak takımın durumunu çözmek için harcanan zaman, 2019 aracının kritik bir gelişim aşamasına denk geldi; bu da yeni yatırımların ve yeni kaynakların, takımın hayal kırıklığı ile geçen sezonunu tersine çevirmek için çok az şey yapabildiği anlamına geldi.

Takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alan Racing Point’in takım patronu Szafnauer, “İstediğimiz şey bu değildi. Kesinlikle daha yukarıda olmayı istemiştik.”

“Toro Rosso’nun sadece bir puan önündeyiz, Renault’nun ise 18 puan arkasındayız. Bu sene beşinci veya dördüncü olmayı umuyorduk. Bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

“Ancak bundan önceki yılda olanlara, bu senenin aracı geliştirilirken özellikle finansal anlamda biraz karışıklık içerisindeydik, bu yüzden şaşırtıcı değil.”

“Renault’yu yakalamamız için biraz şansa ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Yaz arasından sonraki yedi yarışın altısından puanla ayrılan Sergio Perez ise, Toro Rosso’nun önünde kalıp altıncı olsalar bile, gerçek anlamda başarılı bir sezon geçirmiş olmayacaklarını düşünüyor.

Perez, “Bu sene istediklerimize ulaştığımızı düşünmüyorum.”

“Bir anlamda hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu. Sezonun harika geçmeyeceğini en baştan biliyorduk, ancak şimdiye kadar daha rekabetçi olmayı bekliyorduk.”

“Sezonun ikinci yarısı farklı pistlerde, farklı yerlerde güçlüydük ki bu her zaman olumludur.”

“McLaren orta grupta çok istikrarlıydı, çok güçlüydü ancak yaz arasından bu yana biz de mücadeledeyiz ve iyi puanlar kazandık.”

“Alınabilecek birçok olumlu şey var, ancak genel olarak istediğimiz yerde değiliz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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