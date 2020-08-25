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Formula 1 / Son dakika

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”

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“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Eski F1 sürücüsü Jenson Button, Red Bull sürücüsü Max Verstappen’in tıpkı Ayrton Senna ve Michael Schumacher gibi, takım arkadaşlarını resmen yok ettiğini söyledi.

Hollandalı sürücü, Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olduğu 2017’den beri Formula 1’de sürücüler şampiyonasında takım arkadaşlarına yenilmedi.

2017’de sıralama turlarında Ricciardo’ya 13-7 üstünlük sağlayan Verstappen, 2018’de bu üstünlüğünü 15-5 olacak şekilde devam ettirmişti. Hollandalı sürücü, 2019’daki takım arkadaşları Pierre Gasly ve Alex Albon’a ise sadece birer kez geçildi.

Bu sezon gerçekleştirilen altı sıralama turlarında da Albon’ı geride bırakan Verstappen, tamamladığı tüm yarışlarda da Taylandlı sürücüyü geride bırakmayı başardı.

Verstappen’in bu serisi, Button’ı oldukça etkilemiş gözüküyor. 2009 F1 dünya şampiyonu, In the Fast Lane podcast’inde, Hollandalı sürücünün kendisine Senna ve Schumacher’i hatırlattığını söyledi.

Button, “Son iki senede onu takım arkadaşlarıyla karşılaştırırsanız, onları yok etti.”

“Böyle bir şeyi motor sporlarında çok uzun zamandır görmedik. Muhtemelen son olarak Ayrton Senna ve Michael Schumacher dönemlerinde görmüştük. Takım arkadaşlarını onun gibi yok eden bir sürücüyü uzun zamandır gördüğümüzü düşünmüyorum.”

“Olağanüstü bir iş yapıyor. Onu, şampiyonluk için Lewis ile savaşırken görmek isterim. Bu ikisi, performanslarının zirvesinde ve bu savaşı hepimiz görmek isteriz. Bu gerçekten olacak mı? Bilmiyorum.” dedi.

 

Garajın diğer tarafındaki rekabet eksikliği, Verstappen için pek de olumlu bir şey değil. Button, bunun Verstappen için Mercedes’e karşı bir dezavantaj olabileceğinden endişeli.

Button, “Bu, Max için zor çünkü artık rekabetçi bir takım arkadaşı yok.”

“Kendi başının çaresine bakıyor. Muhtemelen fazla gelişemiyor, çünkü takım arkadaşı hız anlamında onun çok gerisinde.”

“Takım arkadaşınız sizin yarım saniye gerinizdeyse, onun ayar değişikliklerini dinlemezsiniz. Temel olarak tek araçlık bir takım olursunuz. İşler daha zor olur.”

“Max, Mercedes’i geçmeyi hedefliyor ancak durum onun sinirini bozuyor. Silverstone harikaydı, harika bir sonuçtu. Ancak sonrasında Barcelona’da, sesindeki sinir bozukluğunu duyabiliyordunuz.”

“Mercedes’leri zorlayamıyor, çünkü altında yeterince iyi bir araç yok. Bu, onun için zor ancak sahip olduğu araçla elinden gelenin en iyisini yapması gerek.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Andrew van Leeuwen

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