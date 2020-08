Villeneuve: "Verstappen, Hamilton'ı Rosberg'in yaptığı gibi yenmeli"

Nico Rosberg, 2016 yılında Lewis Hamilton'ı mağlup ederken her türlü ayrıntıya dikkat etmiş ve kendi deyimiyle "Hamilton'ın aklına girmeyi" başarmıştı.

İngiliz pilot, Rosberg'in emekliliğinden bu yana gerçekleştirilen üç sezonda da şampiyon oldu ve Valtteri Bottas'a büyük üstünlük kurdu.

Şu anda Hamilton'ın rakibinin Bottas değil, Max Verstappen olduğu düşünülüyor.

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve'e göre Verstappen, Hamilton'ı yenmek için Rosberg'in yaptığını yapmak zorunda.

1997 dünya şampiyonu, "Nico Rosberg'in, Hamilton'ın aklına nasıl girdiğini ve sonunda nasıl kazandığını gördük."

"Bottas da deneyebilirdi. Ama şu anda F1'de kazanmak için her şeyi yapmaya hazır çok az pilot var."

"Pistten ayrıldığı zaman Lewis'in aklına girmesi gerekiyor. Onu pistte yenmek yeterli olmayacak. Çünkü her seferinde daha güçlü geri dönecek. Şampiyonların her zaman ekstra bir şeyleri vardır, her zaman kazanmak isterler."

"Rosberg'in mücadelesi sadece bir sene sürdü ve ardından kariyerine son verdi çünkü bunu yapmak psikolojik olarak çok zordu."

"Lewis yenilebilir, ama şimdi büyük bir güce sahip olduğunu hissediyor." dedi.