Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Çarşamba sabahı bir basın açıklaması düzenleyen Ford, bu yıldan itibaren Dakar Rallisi'ne fabrika programı ile dönüş yapacağını duyurdu.

Program kapsamında Ranger T1+'ın gelişimine odaklanmaya hazırlanan Ford'un ortakları ise Güney Afrika'da Neil Woolridge Motorsport, İngiltere'de ise M-Sport olacak.

Aşamalı olarak başlatılacak program, 3.5 litrelik Ecoboost güç ünitesine sahip ve önceki nesil modele dayanan mevcut NWM yapımı bir Ranger üstünden ilerleyecek.

Ford'un bu hamleyle ilk seneden zaferi değil, daha çok bir test yapmayı planladığı anlaşılıyor. Zafer için asıl hedef 2025.

Ford Performance genel müdürü Mark Rushbrook, "Burada üstlendiğimiz işin büyük bir çaba istediğini, Dakar'ın sadece ortaya çıkıp başarılı olabileceğimiz bir yer olmadığını biliyoruz."

"Bu konuda kesinlikle ev ödevimizi yapıyoruz. Neil Woolridge'in önceki nesil Raptor'u temel alan bir aracı var, bu aracı Dakar'da kullanacağız."

Ford Ranger Raptor for 2024 Dakar Rally Photo by: Ford

"Dakar hiç şüphesiz ki Ranger için büyük bir test olacak, başarıya ulaşmak için nelere ihtiyaç duyduğumuzu anlayabileceğiz."

"Ancak başarıya giden yolun yarısı, belki de daha fazlası, lojistik anlamında iyi bir ekip kurabilmek. Ralli öncesi toplanma alanlarını, neredeyse her gün nasıl toplanıp taşınacağımızı, nasıl bir destek sunmamız gerektiğini öğrenmeliyiz."

"İlk ralli daha çok bir 'ralliyi tamamla ve öğren' mücadelesi olacak, ancak son dokuz aydır yaptığımız test ve hazırlıklara paralel olarak yepyeni bir kamyonun tasarımına başladık."

"Planımız 2024'ün başlarında tamamen yeni bir test kamyonuna sahip olmak ve ardından Ocak 2025'te 'rekabet et ve kazan' zihniyetiyle geri dönmek." dedi.

M-Sport genel müdürü Malcolm Wilson ise, "Dakar Rallisi gerçekten de küresel off-road mücadelelerinin zirvesi konumunda."

"Ford ile WRC'de yıllar boyunca büyük başarılar elde ettik, şimdi de Dakar'da Ranger ile yarışmak için aynı odaklanma, aynı enerji ve aynı çabayı göstereceğiz."

Avustralya'da üretilen ve geliştirilen ve fabrika tarafından desteklenen Ford Ranger ise Baja 1000'de ve geçtiğimiz Pazartesi günü Finke Çöl Yarışı'nda sınıf birincilikleri de dahil olmak üzere son aylarda ciddi başarılar elde etti.

Bu araç Finke'deki rallinin ardından rafa kaldırılıyor.