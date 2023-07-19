F1 araçları, Kasım ayında Mount Panorama'da gösteri sürüşü yapacak

Bu yılki Bathurst 12 Saat güzel sürprizlere olacak, nitekim yarışın organizatörü Avustralya Yarış Grubu, hafta sonu programına altı adet 20 dakikalık gösteri sürüşü eklemiş vaziyette.

Gösteri sürüşü için Formula 1, IndyCar ve Formula Renault 3.5 gibi "yüksek performanslı, kanatlı ve oluksuz lastik kullanan araçlar" tercih edilecek.

Hangi araçların veya takımların etkinlikte yer alacağı henüz belli değil.

Formula 1 yarışları için yükselti farkından ötürü pek de uygun olmayan Mount Panorama pisti zaman zaman gösteri sürüşlerine sahne oluyor.

Son olarak Red Bull'un Yeni Zelandalı genç sürücüsü Liam Lawson, geçen Şubat ayında RB7 ile bir sürüş gerçekleştirmişti.

Pistte bir F1 aracıyla atılmış en hızlı tur ise halen Jenson Button'a ait.

Bathurst 12 Saat bu yıl 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve bu yıl yürürlüğe giren TCR World Tour serisinin son yarışına ev sahipliği yapacak.

S500 aracıyla Mount Panorama'da bir tur: