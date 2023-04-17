Bottas, Adelaide etkinlik elçisi oldu
Valtteri Bottas, Adelaide Motor Sporları Festivali'nin resmi elçisi olarak Avustralya ile olan bağlarını güçlendirdi.
Bottas, bu yıl yeniden canlandırılan festivalde başroldeydi ve ünlü Adelaide sokak pistinin kısaltılmış versiyonunda Bathurst 1000 ödüllü bir Holden Supercar kullandı.
Fin pilot, eski Ferrari F1 pilotu Stefan Johansson, Supercars efsanesi Craig Lowndes, mevcut Supercars pilotları Todd Hazelwood, Tim Slade ve Thomas Randle, Avustralyalı yarış efsaneleri Vern Schuppan ve David Brabham, Kivi Hayden Paddon ve Andy Higgins ve Supercars takım sahibi Peter Xiberras gibi isimlerle birlikte etkinliğin yeni Elçiler Kulübü'nün bir parçası olarak seçildi.
AMF etkinlik direktörü Tim Possingham, "Etkinlik herkesten, ama en önemlisi kendi performanslarının zirvesinde olanlardan muazzam miktarda olumlu geri bildirim aldı."
"Grup, etkinliği desteklemek ve büyütmek istiyor; biz ilerlerken onlar da etkinliğin elçileri olarak hareket etmek istiyorlar. Bu yüzden bu grubu resmileştirdik ve yıllar içinde büyütmeyi planlıyoruz." dedi.
Bottas'ın, partneri ve ünlü bisikletçi Tiffany Cromwell aracılığıyla Avustralya ve özellikle de Güney Avustralya ile kişisel bağları var.
Finli pilot, 'Avustralyalı kişiliğini' sezon dışında Avustralya'da tatil yaparken ortaya çıkarmış ve saçlarını mullet tarzı kestirdiği bir tanıtım videosu viral olmuştu.
O zamandan bu yana saç şeklini ve bıyığını koruyan Fin pilot, Avustralya Grand Prix'si öncesinde sadece Adelaide'deki görünümüyle değil, aynı zamanda Avustralya'ya özgü cin ve kahve karışımıyla da oldukça aktifti.
AMF bir kez daha gelecek yıl Avustralya Grand Prix'sinden önceki hafta sonu düzenlenecek.
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