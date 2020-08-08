Verstappen: "Dördüncülük istediğimiz sonuç değil"

Max Verstappen'in üçüncü sırada yer alması bekleniyordu ancak seansı dördüncü sırada tamamladı.

Hollandalı pilot, Nico Hulkenberg'in gerisinde kalmasının ardından şöyle dedi: "Nihayetinde dördüncülük istediğimiz sonuç değil, ancak Racing Point'in bu hafta sonu ileri yönde adımlar attığını görebilirsiniz."

"Nico'nun üçüncü sırada yer alması da çok güzel. Normalde zaten gridde yer alması gerekiyordu. Böyle bir sonucun gelecek yıl koltuk bulmasına yardımcı olması harika olurdu."

"Yarışa gelirsek, normalde yarış tempomuz daha hızlı. Bugün farklı lastikler kullanmak bize yardım etmedi. Yumuşak, orta ve sert, sonra tekrar sert, orta ve yumuşak kullandık. Genel anlamda aracımızdaki denge, rüzgar nedeniyle harika değildi. Herkes bu rüzgara maruz kalıyor ama aracımız buna karşı biraz fazla duyarlı gibi görünüyor. Bu yüzden son turumun ikinci sektöründe çok fazla vakit kaybettim."

Verstappen yarışa sert lastiklerle başlayacak.

"Sert lastiklerle temiz şekilde başlamayı umuyorum. Sert lastik, geçen hafta sonunun orta lastiği ve başlangıcın çok da kötü olacağını düşünmüyorum. Tabii ki ilk kalkışta biraz kayıp olacak ancak bölüm olarak bakarsak, kesinlikle daha iyi olacak."

"Tabii ki güvenlik aracı olup olmayacağına da bağlı. Yani beklemek ve görmek zorundayız. Ama en azından etrafımdaki diğer insanların yaptıklarından farklı bir iş yaptık ve bunun daha iyi olup olmadığını göreceğiz."

"Geçen hafta sonu iyi bir başlangıç yapmıştık ve yine aynı şeyi yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ama dürüst olmak gerekirse, arkamdaki araçlarla ilgili çok fazla sorun olmasını beklemiyorum."