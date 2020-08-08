Sainz: "Maksimum hızın az olması sebebiyle erken elendim"

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında 13. en hızlı tur zamanını elde eden İspanyol pilot, bu sene ilk defa üçüncü sıralama seansına kalamadı.

Neler olduğu hakkında konuşan Sainz, son antrenman seansı sonrasında aracının gövdesinde soğutma bölümünde değişikliklerinin kendi formunu etkilediğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sainz şunları söyledi: "Sıralama seansı başladığında diğerlerinin geçen hafta sonuna göre daha hızlı olduğunu, bizim ise biraz zorlandığımızı gördük.

"Buna ek olarak, üçüncü antrenman seansında aracımda bir sorun yaşadık. Aracın sıcaklığının normalden daha yüksek olduğunu gördük ve bunu çözmek için arkada soğutma delikleri açmamız gerekti. Bu da, böyle bir pistte çok önemli olan, maksimum hıza etki etti."

"Bu sebeple biraz moralim bozuk, çünkü listeye küçük de olsa yeni bir problem eklendi. Her neyse, bence yarınki yarış için kötü bir pozisyonda değiliz."

Sainz, kendi aracında yaşanan soğutma probleminin daha ekstrem olduğunu, takım arkadaşı Lando Norris'in aracında herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

"İki aracı yan yana getirdiğinizde, araçlardan bir tanesinin arkasındaki soğutma delikleri daha kapalı ve diğerininki daha açık. Bu da sürtünmeyi ve maksimum hızı çok fazla etkiliyor."

"Eğer yarın yarışmak istiyorsak, bu gövdeyi değiştirmemiz gerek, bunun başka bir yolu yok. Yarın, her zamanki gibi, tam gaz başlayacağım ve geriden gelmeye çalışacağım."

"Ancak bugün Renault'nun, Racing Point'in ve AlphaTauri'nin bile sıralamalarda ne kadar geliştikleri benim için sürpriz oldu. Onlar, bu hafta sonu bizim bulamadığımız bir şey buldular."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise takımın, diğer takımların gelişimine neden karşılık veremediği konusunda kesin bir açıklamasının olmadığını söyledi.

"Göründüğü kadarıyla geçen hafta sonuna göre biraz daha zorlandık." diyen Seidl ekledi: "Ancak seans sonrasında, bunu sabah seansına göre de karşılaştırarak, neden tur atamadığımızın detaylarını daha iyi bir şekilde incelemeliyiz."