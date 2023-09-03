2023 İtalya GP öncesi: Red Bull'un kanat açıları, yarış için Ferrari'ye göre daha mı avantajlı?

Max Verstappen, çoğu sporcu gibi, birincilikten daha azıyla yetinmeyen bir kazanan. Ancak Monza'daki sıralama turlarının ardından padokta yüzler pek asık değildi. Verstappen, pole pozisyonunu 0.013 saniye farkla Carlos Sainz'e bırakmak zorunda kalmasına ve Monza'da tifosi'yi heyecanlandırmasına rağmen oldukça memnun olduğunu belirtti. "Elbette çok yakındı. Arka kanadımıza bakarsanız, belki sıralama için biraz daha az ama yarış için biraz daha iyi olabilir." dedi Verstappen.

Motorsport.com'un bu durumun RB19'un doğasında mı olduğu yoksa Cuma günü farklı kanat pozisyonlarıyla çok fazla deneme yaptığı için ayarlar açısından kasıtlı olarak mı böyle karar verdiklerini sorması üzerine Verstappen şu yanıtı verdi: "Sanırım her ikisinden de biraz var. Genel olarak, aracımızın lastikler üzerinde oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden otomatik olarak yarış için biraz daha iyi. Ancak aracımıza baktığınızda, daha düşük yere basma gücü üreten kanada sahip olmadığımız için DRS kanadını nasıl kırpmak zorunda kaldığımızı gördünüz. Bu sıralama için en uygun olmayabilir, ancak yarış için doğru olmalı."

Ferrari düzlüklerde hızlı ancak Verstappen yarış için avantajlı mı?

Verstappen'in sözleri verilere ve telemetriye mükemmel bir şekilde yansıyor. Örneğin aşağıdaki Tweet Sainz, Verstappen ve Charles Leclerc'in en hızlı sıralama turlarını karşılaştırıyor. Bu sefer daha da ilginç çünkü aralarındaki farklar çok küçük. Sainz'ın pole turu kırmızı, Verstappen'inki mavi ve Leclerc'inki ise beyaz. Normalde düzlükler her zaman mavi renktedir ve buralar geleneksel olarak Red Bull'un topraklarıdır. Ancak bu kez tablo farklı. Düzlüklerin artık ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz renkte olduğu görülebiliyor, bu da Ferrari'nin şampiyona liderine kıyasla burada (az farkla da olsa) üstünlük sağladığını gösteriyor.

Farklar çok küçük olsa da, alttaki görüntü Verstappen'in ilk şikan için frenleme noktasından hemen önce 0.062 saniye ödün vermek zorunda kaldığını gösteriyor. Bu tamamen en yüksek hız, çünkü o bölümde tamamen tam gaz gidildi. Turun geri kalanında ise Red Bull pilotunun yavaş virajlardan sonraki hızlanma bölümlerinde biraz kazandığı ve düzlüklerin sonuna doğru biraz kaybettiği görülüyor. Bu normalin tam tersi bir tablo ve iki şeyin altını çiziyor. Birincisi, Ferrari'nin geçen kış sürtünmeyi azaltmaya tamamen kararlı olduğunu doğruluyor.

Bunu yaparken Scuderia geçen yılın güçlü yanlarından bazılarını (örneğin hızlanma) bir kenara bırakmış olabilir ama Monza'da durumu iyi idare edebiliyor. Verstappen'e göre Ferrari artık düzlüklerde gayet iyi gidiyor ve hâlâ iki kozu daha var.

Verstappen, "Bence bu pist araçlarının özelliklerine diğer pistlerden daha uygun. Frenlemede ve doksan derecelik virajlarda çok iyiler. Elbette burada 1. ve 4. virajlarda buna sahipsiniz, orada güçlüler. Bazen bazı pistlerde bazı takımlar için diğer pistlere göre biraz daha iyi oluyor." dedi.

İkinci olarak, veriler Verstappen'in de üstü kapalı olarak söylediği şeyle mükemmel bir şekilde uyuşuyor: Red Bull biraz daha fazla kanatla sürüyor ve bu yarışta faydalı olabilir. Elbette o zaman bile en yüksek hıza ihtiyacınız var, ancak bu kurulum lastikleri biraz daha uzun süre canlı tutmaya yardımcı olabilir veya onlardan biraz daha fazlasını isteyebilir. Bu durum zaten Verstappen ve RB19'un güçlü yanlarından biriydi.

Bu arada kırmızı bayraklar ve Alternatif Lastik Tahsisi nedeniyle pek temsili olmayan uzun tur verilerinde de bu durum yansıtılıyor. Cuma günkü uzun turlar kısmen Verstappen'in dengeden memnun olmaması ve bazı sürücülerin arka arkaya sadece iki ya da üç tur atması nedeniyle temsili değildi. Pilotlar, Cumartesi sabahki antrenmanda yumuşak lastiklerle daha uzun sürdüler. Ferrari daha hızlı olduğunu kanıtladı, ancak Scuderia ve Red Bull arasında farklı bir model görülebiliyordu. Ferrari aracı stinte daha enerjik, yani daha hızlı başlarken, turlar ilerledikçe kaybı daha fazla oldu. Bu durum, aşağıda lastik aşınmasına bağlı olarak hesaplanan zaman kaybını gösteren tabloda görülebilir.

Bu açıdan Verstappen, en altta yer alan Ferrari sürücülerinden daha az zaman kaybetmiş ve bu nedenle tüm stint boyunca daha hızlı olmuş. Aşağıdaki tabloya bakıldığında, Mercedes ve Alfa Romeo'nun da lastik aşınması açısından iyi göründüğü görülüyor, ancak bu konuda iki önemli şey var. Mercedes'in turları özellikle kısaydı, ancak elbette bu yıl W14'ün lastiklerini iyi idare edebildiğini birçok kez gördük. Ancak bu otomobilin dezavantajı, zaman zaman George Russell ve Lewis Hamilton'ı düzlüklerde saatte on kilometre (!) geride bırakan yüksek sürtünmeye sahip olması. Alfa Romeo'nun düşük aşınması, orta lastiklerin kullanılmasıyla alakalı.

Sonuç olarak, öndeki genel tablo aslında Verstappen'in kendisinden bir alıntı ile mükemmel bir şekilde özetlenebilir: Evet, Red Bull yarışta güçlü olmalı, ancak Ferrari bu sefer daha yakın bir rakip olabilir.

Dünya şampiyonu sözlerini şöyle tamamladı: "Yarışın bizim açımızdan iyi geçeceğinden eminiz, ancak Ferrari'nin burada normalden biraz daha rekabetçi olacağını düşünüyorum."

Pilot Bileşik Tur Tur başına kayıp (sn) Verstappen S 7 0.056138213 Leclerc S 7 0.152276425 Sainz S 7 0.112026425 Russell S 5 0.027776425 Hamilton S 4 0.035276425 Ocon Gasly Norris Piastri Bottas M 9 0.081847854 Zhou M 9 0.063776425 Alonso Stroll Magnussen Hülkenberg M 10 0.06856214 Tsunoda M 10 0.113704997 Lawson M 10 0.111526425 Albon Sargeant