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Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Helmut Marko, Nyck de Vries'in Avusturya performansına rağmen görüşlerinin değişmediğini fakat kendisine belirli bir süre tanımadıklarını dile getirdi.

Ronald Vording
Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Avusturya Grand Prix'si öncesinde Helmut Marko, Nyck de Vries'i basın karşısında eleştirmekten kaçınmadı. Halihazırda Red Bull bünyesindeki sürücü seçimleriyle ilgilenen Red Bull'un danışmanı, De Vries konusunda Christian Horner ile aynı fikirde olmadığını da kabul etmişti.

De Vries, bu sözlerden kısa bir süre sonra Avusturya'da nispeten iyi bir yarış çıkardı ve 15. tamamladığı yarışın ardından "sağlam bir yarış çıkardığını" dile getirdi.

Ancak Marko, yarışın ardından Hollandalı sürücünün performansıyla alakalı net bir yorum yapmaktan kaçındı ve görüşünün değişmediğini belirtti.

De Vries'in performansını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: "Aslında çoğunlukla Red Bull sürücülerinin tur zamanlarına bakmakla meşguldüm."

"Bu yüzden henüz tam olarak nasıl gittiğini ya da neler olduğunu bilmiyorum. Yine de bunun elde ettiği en iyi sonuçlardan biri olduğunu düşünüyorum"

De Vries'in Tsunoda'nın önünde finiş görmesi Marko'ya herhangi bir anlam ifade etmiyor.

"Tsunoda ne kadar ceza aldı? Saf hız açısından Tsunoda daha hızlıydı fakat önden kayma sorunlarıyla boğuşuyordu."

Marko, şimdilik De Vries'in geleceğini tartışmak istemiyor.

"Şimdi esas olarak Red Bull Racing'in başarılarını kutlamak istiyoruz. Performansıyla ilgili belirlenmiş bir zaman çizelgesi yok."

"Bildiğiniz gibi şu anda AlphaTauri'de pek çok değişiklik oluyor. Şu anda her şeyi bir araya getiriyoruz ve zamanı geldiğinde bir karar vereceğiz."

Daniel Ricciardo'nun lastik testinin De Vries'in durumunu etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Marko şu yanıtı verdi: "Daha  fazlasını söyleyemem."

"Az önce de söylediğim gibi, her şeye bakacağız ve sonra bir karar vereceğiz."

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