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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Leclerc: "Yarın bizim için zor bir yarış olacak"

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Leclerc: "Yarın bizim için zor bir yarış olacak"
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 16:24

Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarın yapılacak olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde diğer takımların tempolarını yakalamanın zor olacağını ve bu sebeple kolay bir yarış geçirmeyeceklerine inandığını söyledi.

Geçen haftaki Britanya Grand Prix'sinde, son üç tur kala Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın lastik patlatan ile beraber podyuma çıkan Charles Leclerc, bugün yapılan sıralama turlarında sekizinci oldu.

Monacolu pilot, geçen haftaki performansına göre bu performansın daha gerçekçi olduğuna inandığını söyledi.

Leclerc açıklamalarında şunları söyledi: "Bu sürpriz bir sonuç değildi. Dürüst olmak gerekirse bizim için daha gerçekçi olan durum aslında bu. Ancak geçen haftaya göre daha çok zorlandık, özellikle daha yumuşak lastiklerin olması ile beraber."

"Bu lastiklere karşı daha agresif gibiyiz ve son sıralama seansında, yumuşak hamur lastiklerle tam bir turu bitirmeyi başaramadık. Bu lastiklerle beraber son sektörde çok fazla yol tutuşu kaybediyoruz. Orada çok fazla tur zamanı kaybettim ancak daha fazlasını yapamazdım."

Leclerc, bu hafta sonunda podyuma çıkmayı beklemediğini de belirtti.

"Strateji burada önemli bir rol oynayabilir ancak tamamıyla dürüst olmam gerekirse belki de podyuma çıkmayı beklememeliyiz. Zayıf olan yanımızın lastikleri yönetmemiz olduğunu bilerek, yarının zorlu geçmesini bekliyorum. Geçen haftaki lastik ömrünü ve bu hafta lastiklerin daha yumuşak olduğu göz önüne alındığında işimiz gerçekten zor."

"Diğer pilotlar ile aynı tempoyu tutturmak kolay olmayacak, ancak gayet iyimser bir hissiyata sahibiz. En iyi performansımı göstereceğim ve neler olacağını hep beraber göreceğiz."

"Bence risk alacak olan ve yarın tek pit stop alan sürücüler olacaktır, diğerleri ise iki pit stop deneyecektir. Hangi stratejiyi seçeceğimizi söyleyemem, ancak verileri analiz ettik ve yarın için seçeceğimiz stratejiden eminiz. Lastik aşınması ile olan problemimizi de göz önüne aldık. Şu anda bunların üzerinde çalışacağız ve yarın neler olacağını göreceğiz." 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Efe Kahya

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