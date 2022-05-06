Verstappen: "Bizim için acı verici bir gün"

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Miami gibi yeni bir piste gidildiğinde, en önemli nokta mümkün olduğunca tur atmak ve piste en iyi şekilde adapte olmaktır. Fakat Max Verstappen için durum böyle değildi.

İlk antrenman seansında duvara temas eden Verstappen, aracındaki sorun nedeniyle sadece 14 tur atabildi ve bu bölümü üçüncü bitirdi.

Öğleden sonra işler daha da kötü gitti. Vites kutusu değişikliğinin ardından Hollandalı pilot, direksiyonu zar zor çeviriyordu ve sağ arka frenlerinin alev aldığı görüldü.

Lance Stroll ile olası bir temastan kıl payı kurtulan Verstappen, sonrasında pite geldi ve günü erken kapattı.

Şimdi Verstappen'in elinde neredeyse hiç veri yok ve cumartesi gününe dezavantajlı başlayacak.

Hollandalı pilot seansın ardından şöyle dedi: "Bizim için iyi bir gün değildi ve bunun, bu tarz yeni bir pistte olması özellikle acı verici."

"Mümkün olduğunca sürüş yapmak, pisti tanımak ve tempo yakalamak istiyorsunuz ama ben sadece dört ya da beş hızlı tur atabildim."

"İstediğiniz şey kesinlikle bu değil."

"Bugün birden fazla problem yaşadık. Araçta hidrolik problemlerimiz vardı. Aracı sürmeye başladığım andan itibaren direksiyonu düzgün şekilde kullanamadım. Frenler de alev aldı... Yani evet, çok fazla problem vardı."

"Şimdi kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyoruz fakat durum ideal olmaktan uzak. Diğer sürücülerin pist hakkında daha iyi fikirleri var ve sadece bu da değil. Aracımız hakkında herhangi bir veriye de sahip değiliz, bu yüzden bu son derece acı verici."

Verstappen için tek olumlu yan, günün sık sık kırmızı bayrak veya sarı bayrakla kesilmesiydi. Bu da diğer sürücülerin de programını etkilemiş oldu.

Verstappen, "Bunu, bugün başımıza gelenler için bir telafi olarak göremeyiz. Kendimize bakmalıyız ve bugün çok daha fazlasını yapabilirdik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images