Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / McLaren, Audi'ye satılacağını yalanladı Sonraki / Perez: "Yarışa neredeyse hiç bilgiye sahip olmadan gidiyoruz"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen: "Bizim için acı verici bir gün"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Miami'deki ilk günün ardından durumun kendileri için "acı verici" olduğunu ve ellerinde hiç veri olmadığını söyledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "Bizim için acı verici bir gün"
Haberi dinle

Miami gibi yeni bir piste gidildiğinde, en önemli nokta mümkün olduğunca tur atmak ve piste en iyi şekilde adapte olmaktır. Fakat Max Verstappen için durum böyle değildi.

İlk antrenman seansında duvara temas eden Verstappen, aracındaki sorun nedeniyle sadece 14 tur atabildi ve bu bölümü üçüncü bitirdi.

Öğleden sonra işler daha da kötü gitti. Vites kutusu değişikliğinin ardından Hollandalı pilot, direksiyonu zar zor çeviriyordu ve sağ arka frenlerinin alev aldığı görüldü.

Lance Stroll ile olası bir temastan kıl payı kurtulan Verstappen, sonrasında pite geldi ve günü erken kapattı. 

Şimdi Verstappen'in elinde neredeyse hiç veri yok ve cumartesi gününe dezavantajlı başlayacak.

Hollandalı pilot seansın ardından şöyle dedi: "Bizim için iyi bir gün değildi ve bunun, bu tarz yeni bir pistte olması özellikle acı verici."

"Mümkün olduğunca sürüş yapmak, pisti tanımak ve tempo yakalamak istiyorsunuz ama ben sadece dört ya da beş hızlı tur atabildim."

"İstediğiniz şey kesinlikle bu değil."

"Bugün birden fazla problem yaşadık. Araçta hidrolik problemlerimiz vardı. Aracı sürmeye başladığım andan itibaren direksiyonu düzgün şekilde kullanamadım. Frenler de alev aldı... Yani evet, çok fazla problem vardı."

"Şimdi kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyoruz fakat durum ideal olmaktan uzak. Diğer sürücülerin pist hakkında daha iyi fikirleri var ve sadece bu da değil. Aracımız hakkında herhangi bir veriye de sahip değiliz, bu yüzden bu son derece acı verici."

Verstappen için tek olumlu yan, günün sık sık kırmızı bayrak veya sarı bayrakla kesilmesiydi. Bu da diğer sürücülerin de programını etkilemiş oldu.

Verstappen, "Bunu, bugün başımıza gelenler için bir telafi olarak göremeyiz. Kendimize bakmalıyız ve bugün çok daha fazlasını yapabilirdik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
McLaren, Audi'ye satılacağını yalanladı
Önceki haber

McLaren, Audi'ye satılacağını yalanladı
Sonraki haber

Perez: "Yarışa neredeyse hiç bilgiye sahip olmadan gidiyoruz"

Perez: "Yarışa neredeyse hiç bilgiye sahip olmadan gidiyoruz"
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Red Bull, tedbir amaçlı Verstappen'in vites kutusunu değiştirdi Miami GP
Formula 1

Red Bull, tedbir amaçlı Verstappen'in vites kutusunu değiştirdi

Tost: "Gasly'nin elinde AlphaTauri dışında pek fazla 'iyi' seçenek yok" Emilia Romagna GP
Formula 1

Tost: "Gasly'nin elinde AlphaTauri dışında pek fazla 'iyi' seçenek yok"

Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı Emilia Romagna GP
Formula 1

Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen, Imola sonucunu tekrarlamak istiyor Miami GP
Formula 1

Verstappen, Imola sonucunu tekrarlamak istiyor

Horner, Verstappen ve Leclerc arasındaki mücadelede "gerçek bir saygı" görüyor
Formula 1

Horner, Verstappen ve Leclerc arasındaki mücadelede "gerçek bir saygı" görüyor

Jos Verstappen: "Max'in Hamilton'a tur bindirdiğini görmek güzel" Emilia Romagna GP
Formula 1

Jos Verstappen: "Max'in Hamilton'a tur bindirdiğini görmek güzel"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Mercedes'in artan performansı, Horner'ı şaşırtmadı Miami GP
Formula 1

Mercedes'in artan performansı, Horner'ı şaşırtmadı

Red Bull'un tabanındaki "buz pateni" dalgalanmanın çözümü olabilir
Formula 1

Red Bull'un tabanındaki "buz pateni" dalgalanmanın çözümü olabilir

Perez, takvim büyümeye devam ettiği takdirde emekli olmayı düşünüyor
Formula 1

Perez, takvim büyümeye devam ettiği takdirde emekli olmayı düşünüyor

Son Haberler

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.