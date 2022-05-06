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Formula 1 / Miami GP Haberler

McLaren, Audi'ye satılacağını yalanladı

McLaren CEO'su Zak Brown, Alman üreticinin potansiyel bir devralma ile ilgilenmesine rağmen, takımının Audi'ye satılacağını reddetti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
McLaren, Audi'ye satılacağını yalanladı
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Volkswagen Group, Audi ve Porsche'nin 2026'dan itibaren Formula 1'e girmesi için ileri düzeyde hazırlıklar yapıyor.

Porsche'nin Red Bull ile ortaklık kurması beklenirken, Audi henüz seçeneklerini değerlendirdiği için planları belirsiz.

Audi, McLaren ile görüşme yaptı ve seçeneklerden biri, takımın tamamen devralınması ve resmi olarak Audi F1 takımı olmasıydı.

Bununla birlikte Audi'nin spora girişi, McLaren isminin potansiyel olarak grand prix yarışlarından tamamen kaybolmasıyla sonuçlanabilirdi.

Fakat Miami Grand Prix'si öncesinde konuşan Brown, McLaren isminin kalacağını ve takımın Audi'ye satılmayacağını söyledi.

Autosport tarafından satış ihtimali olup olmadığı sorulan Brown şunları söyledi: "Hayır. Hissedarlarımız McLaren'a çok bağlılar."

"Audi ile görüşmeler yaptık ve satışa açık değiliz. Geleceğimize çok bağlıyız ve pistte gerçekten iyi bir iş yapıyoruz."

"Hissedarlarımız, yeniden önde olmamız için gereken kaynakları sağlamak adına önemli yatırımlar yapıyorlar ve ticari açıdan iyiyiz. Takımın morali iyi durumda. Yarış takımını satmakla ilgilenmiyoruz."

Brown sonra şunları ekledi: "Biz McLaren F1'iz. Böyle kalacağız ve yarış takımına sahip olmaya devam edeceğiz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Photo by: Alexander Trienitz

Brown'ın McLaren'ın geleceğine olan inancı ise takımın finansal durumunun gelişmesine bağlı. Bu gelişim, COVİD-19 pandemisinin başlangıcında yaşanan maddi krizi tersine çevirdi.

Özellikle, yatırımcı MSP Sports Capital ile yapılan 185 milyon dolarlık anlaşma, takıma kendi çıkarları doğrultusunda kararlar alması için biraz daha sağlam bir temel sağladı.

Brown, "Gerçekten güçlü bir pozisyondayız ve 18 ay önce burada değildik."

"MSP Sports Capital yatırım yaptı ve 18 ay önceki durumu hepiniz biliyordunuz. Bu, özellikle şu anki durumu göz önünde bulundurunca artık geride kalmış gibi görünüyor.

"Herhangi bir ortaklıkta, yarış takımının sahipliğini korumamız bir şart. Eğer birisi bunun aksine bir görüşme yapmak istiyorsa, o zaman konuşacak bir şey yoktur." dedi.

Brown, Audi'ye satış yapılma olasılığı elense de, McLaren'ın 2026'dan itibaren hangi motoru kullanacağının tamamen ayrı bir konu olduğunu söyledi.

Brown, "McLaren'ın satın alınmasını değerlendirmeyeceğiz ama araçta hangi güç ünitesini istediğine karar vermek Andreas'a [Seidl] bağlı." dedi.

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