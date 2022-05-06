Perez: "Yarışa neredeyse hiç bilgiye sahip olmadan gidiyoruz"

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Cuma günkü seanslar, beklendiği üzere olaylı geçti ve özellikle ikinci antrenmanda iki ayrı kırmızı bayrak vardı.

Ayrıca sürücüler, zaman zaman hatalar yaptılar ve trafikte kaldılar. Tüm bunlar takımların programlarını etkiledi.

Her iki seansı da ilk dörtte bitiren Perez, ellerinde çok fazla veri olmamasından yakındı.

Perez, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bence çok karışık bir seans oldu. Toplamda orta lastikle bir, yumuşak lastikle iki -zaman turu- atabildim. Dolu depoda, tüm bu kırmızı bayraklar ve kaybettiğimiz zamanla yapabileceğimiz neredeyse hiçbir şey yoktu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yani yarışa gözlerimiz bağlı şekilde gidiyoruz. Bence çoğu insan bizimle aynı durumda. Sıralama turları hakkında biraz daha fazla fikrimiz var ama burada hava nedeniyle işler çok hızlı değişebilir."

"Piste gelirsek, çizginin dışında yol tutuş olmadığı için oldukça hayal kırıklığına uğradım. Bu, gerçekten üzüntü verici çünkü yarışın bundan dolayı kötü geçeceğini düşünüyorum. Çizginin dışına çıkar çıkmaz yol tutuş kaybediyorsunuz, araç yol tutmuyor. Her şey bitiyor. Muhtemelen bu kısım biraz ıslak. Bence mücadele etmek zor olacak."

Nasıl bir yarış beklediği sorusuna Perez , "Bence bizi ilginç bir yarış bekliyor. Sanırım hepimiz için durum aynı. Kimse tam olarak nerede olduğunu bilmiyor." cevabını verdi.

Seansın sürprizi hiç şüphesiz Mercedes gibi görünüyordu.

Perez, Mercedes hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: "Bazı bölümlerde gerçekten çok hızlılar. Elbette bu seviyeye gelmeleri için sadece birkaç küçük değişikliğe ihtiyaçları vardı. Şimdi bu noktaya gelmeleri ve iyi mücadeleye başka takım daha eklenmesi güzel."