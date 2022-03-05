Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş

Haberi dinle

*Dikkat! Drive to Survive'ın 4. sezonu hakkında spoiler içeriyor.

Haas F1 Team ile Uralkali arasındaki ortaklık 2021'in başlarında başladı. Rus şirket ile yapılan anlaşmanın ardından Nikita Mazepin de Amerikalı ekibin ikinci koltuğuna oturdu.

Nikita'nın babası Dmitry Mazepin, Uralkali'nin ana hissedarı ve yıllardır oğlunun kariyerini finanse eden isim olarak öne çıkıyor. Bir nevi oğlunun Haas'ta yarışması için Uralkali ile Haas'ın isim sponsoru oldu.

Fakat geçen yılın ilk kısmında Nikita ile Mick arasındaki fark çok büyüktü ve Dmitry'nin mutlu olmadığı her halinden belliydi. Netflix'in Formula 1: Drive to Survive serisi, 4. sezonunda Dmitry'nin, oğlunun gerçekten takım arkadaşı Schumacher'in bu kadar gerisinde olduğuna inanmadığını ortaya koyuyor.

Nikita, geçen yıl sahip olduğu şasinin, Mick'e kıyasla daha ağır olduğunu düşünüyordu. İddiaya göre bu kadar geride kalmasına neden olan da bu şasiydi.

Gunther Steiner, "Bu, aynı araç. Ne kadar inanmasanız da aynı araç." diye kendisini savunsa da, oğluna yeni bir şasi verilmesi gerektiği, aksi takdirde mali desteği çekecekleri konusunda takıma bir ültimatom gönderdi.

Mazepin tarafı, Haas'ın Mick ve Nikita'ya aynı şasiyi vermediğini düşünüyordu.

Bunun üzerine Dmitry Mazepin, takım danışmanı Jesper Carlsen'e, "Eğer değişmezse, finansmanı keseceğimize ve yarışmayı bırakacağımıza dair resmi bir mektup göndereceğim."

"Para yüzünden, bu büyük bir sorun haline gelecek. Bu yüzden ne yapacaklarına onların karar vermesi gerekiyor çünkü 'bunu yapalım veya bunu deneyelim' gibi sözlere artık kanmıyoruz."

"Bunu zaten birkaç yarıştır deniyoruz. Uralkali'yi araçtan kaldırırsak, yarışmayı bırakırız. Araçları değiştirin. Herkes burada birinin avantajlı olduğunu biliyor." diyor.

Carlsen, bunun üzerine Steiner'ın yanına gidiyor ve Mazepin'in "araçlar arasında fark olduğunu düşündüğünü" ve bundan ötürü çekilme konusunda "resmi bir mektup göndermeye hazırlandıkları" yönünde kendisini bilgilendiriyor.

Mazepin ilk kısımda, Schumacher'e kıyasla birkaç kilogram daha ağır olan ilk versiyon şasiyle yarıştı. Belçika ile beraber 23 yaşındaki sürücüye, Schumacher'le aynı versiyon yeni bir şasi verildi. Takım patronu Gunther Steiner de her iki sürücünün eşit fırsatlara sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Mazepin, şasi değişikliği ile pek fazla ilerleme kaydetmedi: Sıralama turları ve yarışlarda performansı biraz artsa da yine de Schumacher tarafından açık şekilde mağlup oldu.

Drive to Survive'ın yeni sezonu 11 Mart'ta yayına girecek.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images