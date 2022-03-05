Haas'ta Nikita Mazepin'in yerini kimler alabilir?

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Haas, geçen yıl neredeyse hiç geliştirmediği 2021 VF-21 ile zorlu bir sezonu geride bırakmıştı ve bu yıldan beklentiler büyüktü. Fakat sezon öncesi testleriyle birlikte işler ters gitmeye başladı. Hem araçta yaşadıkları sorunlar, hem de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yarattığı etkiler, Amerikalı ekibin iyimserliğini götürmüş durumda.

Takım, Ukrayna krizi sonrası ana sponsoru Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve önemli bir finansmanı kaybetti. İddialara göre anlaşmanın yıllık getirisi 40 milyon euroya yakındı.

Nikita Mazepin, büyük oranda bu anlaşmadan ötürü 2. koltuktaydı ve tarafların yollarını ayırmasının ardından Mazepin de takımdan gönderildi.

Şimdi ikinci koltuk boşa çıkmış durumda. İddialara göre Haas'ta ikinci koltuk için öne çıkan iki aday var. Bunlardan birincisi Pietro Fittipaldi, ikincisi ise Antonio Giovinazzi.

Fittipaldi, takımın birinci seçeneği olarak görülüyordu fakat son günlerde Ferrari ve Haas arasında Giovinazzi için bazı görüşmeler olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Haas, doğrudan Fittipaldi'yi seçseydi, açıklamadan hemen sonra Fittipaldi'yi yarış koltuğuna getirdiğini duyurabilirdi. Bunun yerine hiçbir açıklama yapmamayı seçtiler.

Bu, Haas'ın alternatif isimlere baktığını gösteriyor ve Gunther Steiner'ın telefonunu hem eski F1 pilotlarının, hem de F1'e girmek isteyen başka sürücülerin çaldırdığını hayal edebilirsiniz.

En yüksek ihtimallerden birisi, Haas'ın testlere ve ilk birkaç yarışa Fittipaldi ile katılıp, sezonun kalan kısmında yarışacağı ana sürücüyü seçmek için zaman kazanmak istemesi olabilir. Böylece hem Fittipaldi'nin performansını görmüş olurlar, hem de takıma getirecekleri ana sürücüyü daha taraflıca seçebilirler.

Şimdi isterseniz kısa kısa olası adaylara bakalım.

Pietro Fittipaldi

Emerson Fittipaldi, uzun süredir Haas içerisinde yer alıyor ve takımın yedek pilotluğunu yapıyor. Takımı uzun süredir tanımasından kaynaklı önemli bir avantaj var. 2020 yılında Romain Grosjean'ın yerine iki yarışa çıkmış ve fena da bir iş yapmamıştı.

Bu açıdan kısa vadede Fittipaldi iyi bir seçim gibi görünüyor. Ancak uzun vadede ana koltukta yarışacak kadar iyi olup olmadığı konusunda şüpheler var.

Haas, ilk tercihinin Fittipaldi olduğunu çünkü ne zaman ihtiyaçları olsa Fittipaldi'nin yedek pilot olarak etrafta yer aldığını söyledi. Fakat takımın elinde Fittipaldi'ye dair pek çok veri var. Süper bir yıldız olsaydı, takım onu şimdiye kadar koltuğa çoktan oturtmuş olurdu. Öyle değil mi?

Yine de performansını görmek amacıyla ilk yarışlara onunla çıkılması oldukça yüksek bir ihtimal.

Pietro Fittipaldi, Test and Reserve driver, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi

Haas ile geçmişte birden fazla antrenman seansına çıkan Giovinazzi, takım için yeni bir isim değil. Ferrari'nin yedek pilotluğunu da yapan Giovinazzi, en azından 2022 sezonu için mantıklı bir aday olarak öne çıkıyor. Ferrari motorunu biliyor, takımı kısmen tanıyor, 2022 araçlarını simülatörde kullandı ve F1'in son teknolojisine hakim.

İlk yarışa sadece 15 gün kaldığını düşünürsek, Giovinazzi'den daha iyi bir aday bulmak zor. Düşündürücü olan tek şey, Alfa Romeo'daki istikrarsızlığı. Fakat bunun dışında pek çok açıdan doğru aday olabilir. Örneğin Mick Schumacher'in seviyesini görmek açısından bile iyi bir aday olabilir. Ferrari ile iyi ilişkilerin daha da gelişmesine yardımcı olmasından bahsetmiyorum bile. Hatta Giovinazzi yarışsın diye, motor anlaşmasında indirime bile gidilebilir.

Giovinazzi'nin Formula E'de Dragon ile anlaşması var ve Penske ile kontratını feshetmek zor olabilir. Yine de kaynaklar, kontratında bir fesih maddesi olduğunu öne sürüyorlar.

Antonio Giovinazzi, Ferrari Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg, son tam sezonuna 2019 yılında katıldı ve son iki yılda sadece üç yarışa çıktı. Halihazırda Aston Martin ile anlaşması var ve takımın simülatöründe aktif şekilde çalışıyor.

Takımın şu noktada Hulkenberg'in ayrılmasına izin verme ihtimali düşük. Zaten onu gönderirlerse, ellerinde simülatör görevi için sadece Nick Yelloly kalacak.

Haas çok isterse belki belli miktarda para vererek anlaşma yapılabilir ve Hulkenberg boşa çıkarsa, yılın kalanı için iyi bir aday olabilir. Ancak Haas zaten finansal anlamda iyi durumda olmadığı için bunu yapmaları pek olası olmayabilir.

Temelde Hulkenberg ihtimali, sözleşmesine bağlı gibi görünüyor.

Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Oscar Piastri

Son üç yılda üç şampiyonluk alan Piastri'nin bu yıl gridde olmaması büyük sürpriz oldu. Fakat Alpine'in müşteri takımı olmadığını düşündüğümüzde, bu durum asla kulağa mantıklı gelmiyor. Piastri şu anda yoğun şekilde simülatörde çalışıyor ve 2022'nin tamamında Alpine'in yedek pilotu olacak.

Piastri pist üstünde yarışmasa bile Alpine'in planlarında çok önemli bir rol üstleniyor. Ancak Fernando Alonso gelecek yıl takımda kalmak isterse, Alpine'in Piastri'yi başka bir yerde yarıştırması gerekecek ve bu durumda seçeneklerden birisi Haas olabilir.

Amerikalı ekibin Ferrari motoruyla yarışması işleri biraz zora sokuyor. Ancak Alonso devam ederse, her halükarda Piastri'nin farklı bir üreticide yarışması gerekecek. O halde o yıl neden 2022 olmasın?

Tabii ki bunu yaptıkları takdirde, simülasyon çalışmalarında değişikliğe gitmeleri gerekecek. Ayrıca artık bir de yedek pilota da ihtiyaçları olacak. Fakat belki Mick'in Ferrari'nin yedek pilotu olması gibi, Piastri de Alpine'in yedek pilotu olur...

Bana göre böyle bir anlaşma için Alpine'in epey para ödemesi gerekiyor.

Oscar Piastri, Alpine reserve driver Fotoğraf: Alpine

Colton Herta

Colton Herta'nın adı son yıllarda sık sık F1'le anılıyor çünkü Amerika'da harika işler yapıyor. Hatta iddiaya göre geçen yıl Alfa Romeo simülatöründe hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen'den daha hızlı turlar çıkarmış.

Fakat IndyCar'da yarışıyor ve bu anlaşmanın bozulması, düşünülenden zor olabilir. Özellikle de Andretti'nin F1'e geleceği konuşulurken buna ihtimal vermek zor.

Ayrıca IndyCar, F1'den tamamen farklı bir seri ve F1'e alışması için zamana ihtiyacı olacak. Bu da geçen yıldan sonra Haas'ın istemeyeceği bir şey olabilir.

Fakat Andretti, Gene Haas'ı takımı satmaya ikna ederse... O zaman işler değişir!

Herta ile ilgili bilinmeyen başka şeyler de var. Örneğin Mazepin ile yollarını ayırdığı için Herta konusunda Haas'a kolaylık tanınır mı? Zor bir denklem. Yani tamamen reddedemeyiz ama ihtimal çok yüksek değil.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Fotoğraf: IndyCar Series

Diğer adaylar

Robert Shwartzman olası adaylardan birisi olarak görülüyor ancak o da bir Rus olduğu için takıma gelmesi düşük bir ihtimal. Callum Ilott adı geçen bir başka isim ve geçen yıl antrenman seansında piste çıkmıştı. Ancak onun da IndyCar'da anlaşması var.

Sauber sürücü akademisi pilotu Theo Pourchaire'nin adını da duyuyoruz ancak Alfa Romeo kendisini "yakmak istemediği için" 2022'de F1'e getirmedi. Bu yüzden Haas'ta yarışmasına izin vereceklerini düşünmek, pek de mantıklı değil.

Gelelim, 2022 aracını deneyimleyen ama F1'de yarışmayacak tek isme; Yani Robert Kubica'ya. Polonyalı pilot, geçen yıl iki yarışa katıldı ve bu yıl da 2022 Alfa Romeo aracını denedi. Orlen, büyük oranda ondan ötürü Alfa Romeo'yu destekliyor. Anlaşma çoktan yapıldığı için, Orlen'in Alfa'dan ayrılıp Haas'a geçmesi düşük bir ihtimal. Fakat Kubica, deneyiminden ötürü belki bir ihtimal Haas'ın gündemine gelebilir. Yine de Giovinazzi varken Kubica'yı seçmeleri, pek de akla yatmıyor.

Callum Ilott, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images