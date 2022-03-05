Key: "Beş altı yarış sonra dalgalanmayı konuşmayacağız"

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Tüm Formula 1 takımları, Barcelona testleri esnasında, sporun uzun süredir uzak olduğu bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sorun, araçların yüksek hızda zıplamasıydı.

Bu sorun, F1 literatüründe, "dalgalanma" olarak biliniyor. Yer etkisine bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun, en son 1980'lerin başlarında, yani F1'in yer etkisini benimsediği son dönemlerde görülmüştü.

Dalgalanma, aracın yere fazla yaklaşması sebebiyle hava akışının durması, hava akışı durduğu için aracın yere basma gücünü kaybedip yerden uzaklaşması, sonrasında da yeniden yere yaklaşmasıyla birlikte aynı döngünün tekrarlanması olarak özetlenebilir.

McLaren, testler boyunca bu sorundan en az etkilenen takımdı. Takım, "cesur taban tasarımlarının" bu sorundan muzdarip olmamalarının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tasarım, araç yere yaklaştığında hava akışının durma olasılığını en aza indirmeye yardımcı olmakta.

Takımın teknik direktörü James Key, konunun üstesinden gelmenin anahtarının araç ayarlarının ve aero konseptinin birleşimi olduğunu söylerken, herkesin durumu kontrol altında tutmak için neyin gerekli olduğunu anlamasının uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

Key, “Bence bu soruna sebebiyet veren bazı faktörler var. Bu, muhtemelen bu ikisinin [kurulum ve aero] kombinasyonu."

"Elbette, bulduğumuz şey, soruna sebebiyet veren şeylerin bir kombinasyonuna sahip olabileceğiniz ve sonra bundan vazgeçebileceğinizdir."

"Araç ayarlarıyla veya aero gelişimiyle oynamak teorik olarak doğru, fakat bu kombinasyon sorunu yeniden harekete geçirebilir. Bu yüzden öğrenilecek bir şey olduğunu düşünüyorum.

“Eminim ki bu herkesin üstesinden geleceği bir şey. Dalgalanma şu anda çok göz önünde olan bir sorun, ancak nihayetinde, araç ayarları ve aero gelişimi konularında sorunu nasıl yöneteceğinizi keşfettiğiniz çözümler olacaktır."

"İlk beş veya altı yarıştan sonra bu konunun bu kadar çok konuşulacağını düşünmüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Sorunun üstesinden erkenden gelebilen takımların ise sezon başında performans avantajına sahip olacağı öne sürülüyor.

Key, sezon başladığında, herkes limitlere ulaşmaya çalıştığından, araçlar arasında çok fazla fark olup olmayacağı konusunda temkinli.

McLaren teknik direktörü, "Sanırım sorundan çok etkilenmiyorsanız bu durum sizlere yardımcı olur, çünkü belki biraz daha esnek olabilirsiniz."

“Gerçekten sorun çeken araçlarla ilgili birkaç video var. Bence Ferrari bunlardan biriydi, örneğin, ilk gün en istikrarlı araba gibi görünüyordu. Bu yüzden bence herkes şu anda en doğru konumu yakalamaya çalışıyor."

"Bir avantaj olsun ya da olmasın, araç ayarlarını veya aero gelişimini ne kadar ilerletebileceklerini merak ediyorum." dedi.