Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş Sonraki / Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"
Formula 1 Haberler

Key: "Beş altı yarış sonra dalgalanmayı konuşmayacağız"

McLaren teknik direktörü James Key, dalgalanma probleminin birkaç yarış içinde hafifleyeceğini söylerken, bu durumdan büyük bir avantaj elde edeceklerini düşünmüyor.

Key: "Beş altı yarış sonra dalgalanmayı konuşmayacağız"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Haberi dinle

Tüm Formula 1 takımları, Barcelona testleri esnasında, sporun uzun süredir uzak olduğu bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sorun, araçların yüksek hızda zıplamasıydı.

Bu sorun, F1 literatüründe, "dalgalanma" olarak biliniyor. Yer etkisine bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun, en son 1980'lerin başlarında, yani F1'in yer etkisini benimsediği son dönemlerde görülmüştü.

Dalgalanma, aracın yere fazla yaklaşması sebebiyle hava akışının durması, hava akışı durduğu için aracın yere basma gücünü kaybedip yerden uzaklaşması, sonrasında da yeniden yere yaklaşmasıyla birlikte aynı döngünün tekrarlanması olarak özetlenebilir.

McLaren, testler boyunca bu sorundan en az etkilenen takımdı. Takım, "cesur taban tasarımlarının" bu sorundan muzdarip olmamalarının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tasarım, araç yere yaklaştığında hava akışının durma olasılığını en aza indirmeye yardımcı olmakta.

Takımın teknik direktörü James Key, konunun üstesinden gelmenin anahtarının araç ayarlarının ve aero konseptinin birleşimi olduğunu söylerken, herkesin durumu kontrol altında tutmak için neyin gerekli olduğunu anlamasının uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

Key, “Bence bu soruna sebebiyet veren bazı faktörler var. Bu, muhtemelen bu ikisinin [kurulum ve aero] kombinasyonu."

"Elbette, bulduğumuz şey, soruna sebebiyet veren şeylerin bir kombinasyonuna sahip olabileceğiniz ve sonra bundan vazgeçebileceğinizdir."

"Araç ayarlarıyla veya aero gelişimiyle oynamak teorik olarak doğru, fakat bu kombinasyon sorunu yeniden harekete geçirebilir. Bu yüzden öğrenilecek bir şey olduğunu düşünüyorum.

“Eminim ki bu herkesin üstesinden geleceği bir şey. Dalgalanma şu anda çok göz önünde olan bir sorun, ancak nihayetinde, araç ayarları ve aero gelişimi konularında sorunu nasıl yöneteceğinizi keşfettiğiniz çözümler olacaktır."

"İlk beş veya altı yarıştan sonra bu konunun bu kadar çok konuşulacağını düşünmüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Erik Junius

Sorunun üstesinden erkenden gelebilen takımların ise sezon başında performans avantajına sahip olacağı öne sürülüyor.

Key, sezon başladığında, herkes limitlere ulaşmaya çalıştığından, araçlar arasında çok fazla fark olup olmayacağı konusunda temkinli.

McLaren teknik direktörü, "Sanırım sorundan çok etkilenmiyorsanız bu durum sizlere yardımcı olur, çünkü belki biraz daha esnek olabilirsiniz."

“Gerçekten sorun çeken araçlarla ilgili birkaç video var. Bence Ferrari bunlardan biriydi, örneğin, ilk gün en istikrarlı araba gibi görünüyordu. Bu yüzden bence herkes şu anda en doğru konumu yakalamaya çalışıyor."

"Bir avantaj olsun ya da olmasın, araç ayarlarını veya aero gelişimini ne kadar ilerletebileceklerini merak ediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş
Önceki haber

Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş
Sonraki haber

Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"

Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Alpine'in yeni güç ünitesi konusunda kendine güveni tam Bahrain Mart Testi
Formula 1

Alpine'in yeni güç ünitesi konusunda kendine güveni tam

FIA, Rus sürücüler için davranış kuralları belirledi
Formula 1

FIA, Rus sürücüler için davranış kuralları belirledi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

McLaren Daha fazlası
McLaren
Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"
Formula 1

Ricciardo: "Yeni araçta oldukça rahat hissediyorum"

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"
Formula 1

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"

McLaren, çaylaklar için 2021 F1 aracıyla test programı hazırlıyor Alfa Romeo lansmanı
Formula 1

McLaren, çaylaklar için 2021 F1 aracıyla test programı hazırlıyor

Son Haberler

Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Red Bull'un elinde çok daha fazlası olabilir"

Key: "Beş altı yarış sonra dalgalanmayı konuşmayacağız"
Formula 1 Formula 1

Key: "Beş altı yarış sonra dalgalanmayı konuşmayacağız"

Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş
Formula 1 Formula 1

Uralkali, Haas'ı 2021 yılında "yollarını ayırmakla" tehdit etmiş

Haas'ta Nikita Mazepin'in yerini kimler alabilir?
Formula 1 Formula 1

Haas'ta Nikita Mazepin'in yerini kimler alabilir?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.