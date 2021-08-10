Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Formula 1 Haberler

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Racing, 2021 Formula 1 sezonunun başlangıcında oldukça yoğundu ve neredeyse tüm yarışlara güncellemeler getirdi.

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Güncellemeler bazen oldukça büyük ve açıktı ancak bazı yarışlardaki güncellemeler pek dikkat çekici değildi. Ancak F1 takımları performans bulmuyorsa, yeni parçalar getirmezler. Bu açıdan yapılan güncellemeleri incelemek önemlidir.

Red Bull bu sezon, farklı aerodinamik ve soğutma gereksinimlerine uygun olacak şekilde her yarışta fren kanallarında değişiklik yaptı. Ancak Macaristan GP'de takım, daha da büyütülmüş soğutma girişleri kullandı.

Red Bull RB16B ön fren kanalı kıyaslaması

Red Bull RB16B ön fren kanalı kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Takım, İspanya GP'deki güncellemeden sonra ilk defa yeni bir spesifikasyon tanıttı. O tasarım Bakü, Fransa, Avusturya ve Silverstone yarışlarında kullanılmıştı. Monako'da ise Portimao'daki tasarım kullanıldı.

İspanya'da tanıtılan yeni fren kanalında alt dışta bulunan alan daha fazla hava gönderilecek şekilde genişletilmişti.

Bu tasarım çok fazla aerodinamik kayba neden olacağı için, bu tasarımdan çıkarabileceğimiz en olası sonuç soğutma gereksiniminin yüksek olduğu yerlerde kullanılıyor olması.

Red Bull RB16B ön fren kanalı detay

Red Bull RB16B ön fren kanalı detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Macaristan'da arka kanat tasarımı konusunda da ilginç bir seçim yapmıştı. Takım, beklentilerin aksine sıralamalar ve yarışta daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı.

Griddeki diğer takımlar en yüksek yere basma gücü üreten kanadı ve T-kanadı kullanırken Red Bull RB16B'lere en yüksek yere basma gücü üreten kanadı takmadı.

Red Bull RB16B arka kanat kıyaslaması

Red Bull RB16B arka kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Macaristan'da sürpriz bir şekilde yarışı kazanan Alpine de arka kanadında değişiklik yaptı ve her zaman kullandığı yüksek yere basma gücü üreten kanata bazı eklemeler yaptı.

Aşağıdaki görselde kırmızı ok ile gösterilen ince kanatçıklar Monako'daki yarışta yoktu ancak muhtemelen FIA'nın yaptığı düzenleme sonrası arka kanadın yük altında esnemesini engellemek için bu değişiklik yapıldı.

Alpine A521 yüksek yere basma gücü üreten arka kanat

Alpine A521 yüksek yere basma gücü üreten arka kanat

Fotoğraf: Uncredited

Yarışı geri saralım

Mercedes'in son yarışlardaki performans artışı, araçta ve ayarlarda değişiklik yaptığı döneme denk geldi. Böylece takımın en son aerodinamik güncellemesi mükemmel zamanlama ile Pirelli'nin yeni, daha sağlam arka lastiklerle aynı yarışta piste çıkmış oldu.

 

Mercedes AMG F1 W12 bargeboard ve sidepod detay

Mercedes AMG F1 W12 bargeboard ve sidepod detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in son güncellemesi büyük ölçüde aracın orta tarafına odaklandı. Bu kapsamda aracın performansını iyileştirmek için bargeboard, sidepod, deflektör kanatlar ve tabanda değişiklikler yapıldı.

Sidepodun yanında bulunan kanatların en ucunda yer alan dikey kanat kısaltılırken, kısaltılan yer sayesinde panjur şeklindeki kanatçıklar daha ileriden başlamış.

Sidepod deflektör bölgesinde yer alan 2 "r" şeklindeki kanadın ardından ana deflektör kanadın alt kısmına daha uzun olan bir "r" şeklinde kanatçık eklenmiş ve bu kanat sidepod kanadından ayrı tutulmuş. Gridde birçok araçta gördüğümüz üzere sidepoddaki ana dikey kanat, sidepod üstündeki kanattan koparılmış ve yere paralel olan kanatçığın ucu yukarı doğru kıvrılmış.

Bu değişikliklere paralel olarak takım, sidepodun arka tarafında da optimizasyon yapmış. Tabanın sidepod deflektör kanadının arkasına denk gelen kısmına dışa doğru yönlendirilmiş 4 kanatçık eklenmiş.

Tabanın kıvrımlı kısmındaki dalga şekli kaldırıldı ve onun yerine daha düz bir tasarıma geçildi. Bu değişikliğe paralel olarak ise tabanın üstüne ekstra yatay kanat eklendi. 

paylaşım
yorumlar
Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Önceki haber

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

7 s
2
Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

1 g
3
Formula 1

Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"

9 s
4
Formula 1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

1 s
5
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

17 dk
Son Haberler
Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri
F1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

17dk
Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
F1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

1 s
Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"
F1

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

2 s
Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
F1

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

3 s
Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"
F1

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

4 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi Macaristan GP
Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı Britanya GP
Formula 1

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Formula 1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"
Formula 1

Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış Macaristan GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

Son Haberler

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
Formula 1 Formula 1

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.