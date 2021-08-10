Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Güncellemeler bazen oldukça büyük ve açıktı ancak bazı yarışlardaki güncellemeler pek dikkat çekici değildi. Ancak F1 takımları performans bulmuyorsa, yeni parçalar getirmezler. Bu açıdan yapılan güncellemeleri incelemek önemlidir.

Red Bull bu sezon, farklı aerodinamik ve soğutma gereksinimlerine uygun olacak şekilde her yarışta fren kanallarında değişiklik yaptı. Ancak Macaristan GP'de takım, daha da büyütülmüş soğutma girişleri kullandı.

Red Bull RB16B ön fren kanalı kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Takım, İspanya GP'deki güncellemeden sonra ilk defa yeni bir spesifikasyon tanıttı. O tasarım Bakü, Fransa, Avusturya ve Silverstone yarışlarında kullanılmıştı. Monako'da ise Portimao'daki tasarım kullanıldı.

İspanya'da tanıtılan yeni fren kanalında alt dışta bulunan alan daha fazla hava gönderilecek şekilde genişletilmişti.

Bu tasarım çok fazla aerodinamik kayba neden olacağı için, bu tasarımdan çıkarabileceğimiz en olası sonuç soğutma gereksiniminin yüksek olduğu yerlerde kullanılıyor olması.

Red Bull RB16B ön fren kanalı detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Macaristan'da arka kanat tasarımı konusunda da ilginç bir seçim yapmıştı. Takım, beklentilerin aksine sıralamalar ve yarışta daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı.

Griddeki diğer takımlar en yüksek yere basma gücü üreten kanadı ve T-kanadı kullanırken Red Bull RB16B'lere en yüksek yere basma gücü üreten kanadı takmadı.

Red Bull RB16B arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited

Macaristan'da sürpriz bir şekilde yarışı kazanan Alpine de arka kanadında değişiklik yaptı ve her zaman kullandığı yüksek yere basma gücü üreten kanata bazı eklemeler yaptı.

Aşağıdaki görselde kırmızı ok ile gösterilen ince kanatçıklar Monako'daki yarışta yoktu ancak muhtemelen FIA'nın yaptığı düzenleme sonrası arka kanadın yük altında esnemesini engellemek için bu değişiklik yapıldı.

Alpine A521 yüksek yere basma gücü üreten arka kanat Fotoğraf: Uncredited

Yarışı geri saralım

Mercedes'in son yarışlardaki performans artışı, araçta ve ayarlarda değişiklik yaptığı döneme denk geldi. Böylece takımın en son aerodinamik güncellemesi mükemmel zamanlama ile Pirelli'nin yeni, daha sağlam arka lastiklerle aynı yarışta piste çıkmış oldu.

Mercedes AMG F1 W12 bargeboard ve sidepod detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in son güncellemesi büyük ölçüde aracın orta tarafına odaklandı. Bu kapsamda aracın performansını iyileştirmek için bargeboard, sidepod, deflektör kanatlar ve tabanda değişiklikler yapıldı.

Sidepodun yanında bulunan kanatların en ucunda yer alan dikey kanat kısaltılırken, kısaltılan yer sayesinde panjur şeklindeki kanatçıklar daha ileriden başlamış.

Sidepod deflektör bölgesinde yer alan 2 "r" şeklindeki kanadın ardından ana deflektör kanadın alt kısmına daha uzun olan bir "r" şeklinde kanatçık eklenmiş ve bu kanat sidepod kanadından ayrı tutulmuş. Gridde birçok araçta gördüğümüz üzere sidepoddaki ana dikey kanat, sidepod üstündeki kanattan koparılmış ve yere paralel olan kanatçığın ucu yukarı doğru kıvrılmış.

Bu değişikliklere paralel olarak takım, sidepodun arka tarafında da optimizasyon yapmış. Tabanın sidepod deflektör kanadının arkasına denk gelen kısmına dışa doğru yönlendirilmiş 4 kanatçık eklenmiş.

Tabanın kıvrımlı kısmındaki dalga şekli kaldırıldı ve onun yerine daha düz bir tasarıma geçildi. Bu değişikliğe paralel olarak ise tabanın üstüne ekstra yatay kanat eklendi.