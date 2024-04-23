Koltuk başlıklarından yeni zeminlere kadar Çin GP'deki tüm güncellemeler

Ancak, bu yıl F1'deki mücadele çok yoğun olduğundan, herkes küçük kazanımların sıralamada büyük bir fark yaratabileceğini eşit derecede biliyor.

Bu nedenle birçok takım Şangay'a bazı yeni parçalar getirdi; Alpine ve Haas oldukça kapsamlı güncellemeler getirirken Mercedes, Williams ve RB, araçlarında daha küçük değişiklikler yaptı.

Takımların elinde sadece bir serbest antrenman seansı olduğu için, yeni kapalı park kuralları sprint ve sıralama arasında bazı ayarların değiştirilmesine izin verse bile, Çin'de görülen tüm değişikliklerin antrenmanda doğrudan çalışması gerekiyordu.

Kokpit alanı ince ayarları

Mercedes, Williams ve RB üçlüsünün hepsi de araçlarında benzer bir alanda değişiklik yaparak ya halo kaportalarını elden geçirdi veya bunlara eklemeler yaptı ya da RB'nin durumunda olduğu gibi koltuk başlığının şeklini değiştirdi.

Bu değişiklikler önemli bir performans avantajı sağlamayacak, ancak daha önce mevcut olabilecek verimsizlikleri düzeltmeye yardımcı olacak.

RB VCARB01 kokpit çevresi karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

VCARB 01'de yapılan değişiklikler arasında en ilginç olanı, ekibin sürücü kaskının arkasındaki kafalık kısmını yükseltmesi ve yeniden şekillendirmesiydi.

Kafalık artık eskisinden çok daha uzun ve sürücü kaskının birkaç santim altından ziyade arkasıyla aynı hizada yer alıyor.

Sonuç olarak, kafalığın arkasındaki ve hava kutusu ile takla barı altındaki karoser bölümü de her şeyin arkaya doğru sorunsuz bir şekilde geçmesi için revize edildi.

Ayrıca, daha önce iki bölüm arasına tek bir direk monte edilmişken, şimdi onun yerine bir çift daha kısa direk var.

Haas büyük bir güncelleme yaptı

Haas Çin Grand Prix'sinde, sezona yaptığı iyi başlangıçtan faydalanmak ve kendisini takip edenlerin arasından sıyrılmak amacıyla bir dizi yeni parça tanıtmayı tercih etti.

VF-24'ün selefine göre daha yuvarlak hatlı bir araç olduğu açık ve bu nedenle gelen güncellemelerin konsept olarak tamamen yeni olmaması, sadece daha önce atılmış olan temeller üzerine inşa edilmesi şaşırtıcı değil.

Haas VF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola Haas VF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Güncelleme, hava akışının davranışını yerel olarak iyileştirmek ve iyileştirmeyi zeminin ön köşesinde yapılan değişikliklerle bağlamak için zemin çitleriyle başlıyor.

Bu nedenle çitlerde yapılan değişiklikler sadece zeminin ön kenarına nasıl bağlandıklarıyla sınırlı kalmadı. Arkaya doğru nasıl kıvrıldıkları ve zeminin kenarında nasıl doruğa ulaştıkları konusunda da dikkat çekti.

Buradan itibaren, değişiklikler zeminin kenarının ve kenar kanadının da modifiye edilmesine izin verdi; kenar kanadının kaydırılmış bölümünde artık daha cömert bir eğim mevcut ve bu da ekibin yüzeye bağlanan parçalarını optimize etmesiyle sonuçlandı.

Haas VF-24 ayna karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Yeni bir ayna grubu da güncelleme paketinin bir parçasıydı ve aerodinamik verimliliğini artırmak için ana gövde yeniden düzenlendi.

Yeni ayna gövdesinin genel şekli selefinden büyük ölçüde farklı değil (iç kısım), ancak yüksekliğini azaltmak için uzatılmış. Bu minimal bir değişikliktir ancak ayna gövdesinin yarattığı türbülansı azaltacak ve sidepod ile motor kapağı kaportasına doğru akışı iyileştirecektir.

Motor kapağı konusuna gelince, Haas burada iki değişiklik yaptı, her ikisi de ısının güç ünitesi ve yardımcıları tarafından nasıl dışarı atıldığı ve bunun aracın aerodinamik verimliliğini nasıl etkilediği ile ilgili.

Bunlardan ilki, motor kapağının yan tarafındaki panelde yer alan panjurların yüksekliğinde yapılan bir değişiklik; panjurlar artık daha uzun ve bu da takımın artık daha az panjur kullanabilmesiyle sonuçlanıyor (ana görsel).

Bu arada, aracın arka tarafındaki ana motor kapağı çıkışının boyutu küçültüldü. Bu, hava akışının motor kapağının omzu üzerinden kola şişesi bölgesine doğru nasıl hareket ettiğini etkiliyor.

Haas VF-24 arka soğutma çıkışı karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Alpine değişikliklerini hızlandırıyor

Güncellemeler açısından, Alpine sadece bir sürücüye yeni bileşenlerini verebildi, çünkü güncellemeler orijinal varış tarihlerinden önce hızlı bir şekilde getirildi ve sadece tek bir set yetişti.

Bu bağlamda Esteban Ocon, A524'üne yeni parçalar takıldığı için otomobilin yeni zemin, zemin çitleri, kenar kanat ve modifiye difüzör yan duvarı ile nasıl performans göstereceğini ilk kez tattı.

Değişiklikler birbirini destekleyecek şekilde tasarlandı ve her bir modifikasyon, ekibin sadece daha fazla yük değil, aynı zamanda daha iyi bir denge sağlamasını umduğu daha büyük bir zincirin halkası oldu.

Alpine A524 zemin çit karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu zincirin ilk halkası zemin çitleridir ve dört çitten iç taraftakine bu vesileyle modifikasyon açısından en fazla öncelik verilmiştir.

Şimdi, şasi ile ikinci çit arasında oturmak yerine, en içteki çit şasi çizgisinin altında oturuyor ve şasi ile zeminin ön kenarına göre nasıl davrandığını değiştiriyor.

Bu durum hava akışının zeminin ön kısmındaki çitle etkileşimini değiştirirken, aynı zamanda çitin tüm uzunluğu boyunca önemli bir operasyon geçirmiş olması nedeniyle aşağı yönde de bir davranış değişikliğine neden olacaktır.

Ayrıca zemin ve şasi arayüzünün bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde modifiye edildiğine dair açık işaretler var, yani eski zemini çıkarıp yenisini monte etmekle iş bitmeyecekti; bu da muhtemelen ekibin güncellemeleri Çin'de yalnızca bir araca uygulamayı tercih etmesinin bir başka nedeni.

Alpine A524 zemin karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Kenar kanadın ön kısmı bu noktada büyük ölçüde değişmemiş görünmektedir, ancak zeminin kenarının ve kenar kanadın kamberliği bükülmüş orta bölüm etrafında ayarlanmıştır.

Kenar kanadın kuyruk kısmı artık zeminin geometrisine uyacak şekilde basitçe konik değil, köşeden kıvrılıyor ve yeni bir kesikle oluşan boşlukta yatay bir kanatçık oluşturuyor.

A523'te zeminin altındaki bir sabitleme noktasından çıkan bir kanatçıkla birlikte benzer bir kesik (iç kısım) bulunduğundan, bu Alpine için bir tür geri dönüş diyebiliriz ancak ekip, kenar kanadının uzunluğu boyunca daha az metal braket yerleştirerek iki unsuru birleştirmenin bir yolunu buldu.

Bu düzen, arka lastiğin önünde daha yüksek bir lastik sıçrama güvertesi ile sonuçlanırken, bu yüzeyler difüzörün yan duvarı ile arka lastik arasındaki bölgede oluşan kötü aerodinamik etkilerin bir kısmının azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.

Alpine A524 Ön Kanat Karşılaştırması (değişiklikler vurgulanmıştır) Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine için yeni bir zeminin gelişi, Japonya'da yeni bir ön kanadın tanıtılmasının ardından geldi. Takım, akış alanındaki değişiklikten yararlanmaya çalışıyor.

Yeni ön kanat, bu düzenleme seti boyunca başkalarının da kullandığını gördüğümüz, yarı ayrık planya ve uç plakası düzenlemesine sahip bir çözüm içeriyor.

Bu konfigürasyonda, planyalar uç plakanın yüzeyinden uzağa itilerek, ön lastik boyunca ve çevresinde dış yıkama oluşturmaya yardımcı olacak daha yoğun bir vortikal yapı oluşturmak için hava akışına ayrı bir dikey kenar sunuyor.

Bu arada, yere basma kuvveti-akış koşullandırma oranını daha iyi yönetmek için kanatların şekli de açıklıkları boyunca değiştirilmiş.

Bu en çok en üstteki kanatçıkta görülürken, çok farklı bir arka kenar şekli kullanılmış (noktalı çizgilere bakınız) ve her bir eleman arasındaki metal destek braketlerinin sıklığı ve yerleşimindeki değişiklik, yüklerin elemanlar boyunca ve arasında nasıl değiştiğini gösteriyor.