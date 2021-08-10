Van der Garde: "Red Bull, iç huzur için Perez'le kontrat yenilemeli"

Bu yıl takıma katılan Sergio Perez, yeni aracına ve takımına alışması için beş yarışa ihtiyacı olduğunu söylüyordu.

Meksikalı pilot, takım arkadaşı Max Verstappen'in lastik patlattığı Azerbaycan Grand Prix'sinde galibiyete ulaşmayı başarmıştı ve verdiği sözü tutmuş gibiydi. Hatta Fransa'da, güçlü bir podyum da aldı. Fakat son birkaç yarış, Guadalajaralı sürücü için pek de iyi geçmedi.

GP2'de Perez'in takım arkadaşı olan eski F1 pilotu Van der Garde'ye göre, Meksikalı pilotun zayıf performansının birkaç farklı olası açıklaması var.

Van der Garde, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Britanya Grand Prix'si için arka lastiklerde bir şeyleri değiştirdiler ve sebeplerden biri bu olabilir."

Hollandalı pilota göre bunun sebeplerinden biri de Red Bull'un RB16B'nin gelişiminde Verstappen'e odaklanması olabilir.

"Takım, aynı zamanda Max'i sadece yaptığı ayar değişikliklerinde değil, getirdiği güncellemelerde de takip ediyor. Belki de bunlar Perez'in tamamen mutlu hissettiği şeyler değildir."

"Elbette, burada işin pek çok farklı yönü var. Fakat sonunda önemli olan gelişmek. Son birkaç yarıştaki performansını zayıf buldum. Max ile arasındaki fark çok büyüktü. Tabii ki hepimiz onun Max'e yarışlarda yardım edebilecek adam olacağını ummuştuk. Ne yazık ki, bu henüz gerçekten böyle olmadı. Bazı yarışlarda oradaydı ama bazı yarışlarda hiç yoktu."

"O ya da bu sebeple baskı altında olduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen sözleşmesinde memnun olmayabileceği belirli bir madde var. Böyle bir takım içerisinde durum zor. Helmut Marko ile neler olduğunu biliyorsunuz. Bir kez iyi performans göstermezseniz, eleştiri alırsınız. Biri bununla nasıl başa çıkacağını çok iyi bilirken, diğer onunla ne yapacağını hiç bilmiyor. Perez'in üstesinden gelebileceğini hissediyorum fakat aynı zamanda bir takım içinde çok fazla güvene ihtiyacı var. Tamamen bu şekilde hissetmiyorsa, 0.1, 0.2 veya 0.3 saniye daha yavaş gidebilir."

"Racing Point'teki durum çok farklıydı. Orada bir numaraydı, orada tamamen onu takip ettiler. Şimdi o ikinci adam ve sürekli olarak birkaç ondalık geride kalıyor.”

"Diğer tarafta Red Bull, sürekli değişiklik yapmamalı. Aslında o kadar çok seçenek de yok. Yani Red Bull olarak sahip olduklarının peşinden gitmeliler. Bence Perez iyi bir ikinci adam. Tamam, sezonun ilk yarısı pek iyi geçmemiş olabilir ama çok da kötü değildi. Bazı iyi şeyler de gösterdi hatta bir yarış kazandı. Onunla durum biraz %50'ye 50. Ancak takım içinde biraz istikrar ve sakinlik istiyorlarsa Perez ile devam etmeliler."

Perez'le yollar ayrılırsa, yerine gelecek isim hiç şüphesiz Gasly olacak gibi görünüyor.

Van der Garde, "Gasly, bu sezon elbette çok formda. Fakat, gördüğünüz üzere takım onun etrafında dönüyor. Takımdaki lider adam o ve takıma hangi yöne gideceklerini söylüyor. Sonunda, harika bir iş de çıkarıyor. Sıralamalarda çok hızlı, yarışlarda iyi gidiyor. Şu anda kendine güveni oldukça yüksek. Fakat Red Bull'da güven yakalayamadı, gerçekten köşeye sıkışmıştı. Sonrasında yolunu kaybetti. Ancak bu yıl, bence çok iyi gidiyor."

"Bence Gasly, AlphaTauri markası için de doğru adam. Sonuçta o bir genç. Böyle bir giyim markası için de önemli olan iyi bir görünümü var. Sonunda harika performanslar da sergiliyor. O halde bırakın, olduğu yerde kalsın ve işini yapsın.”

"Ayrıca Yuki'ye gelirsek, şimdiye kadar inişler çıkışlar yaşadı. Çok kaza yaptı. Bu çocuğun baskı altında olduğunu görebilirsiniz çünkü zor zamanlar geçiriyor. Fakat sonuçta, neler yapabileceğini göstermek için başka bir sezonu hak ediyor." dedi.