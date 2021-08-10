Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

Mercedes, bu sezon şampiyonluk için Red Bull ile kıyasıya mücadele ediyor ve bu, şampiyonluk savaşında Ferrari’den sonra ilk kez bir takımın, Brackley merkezli ekibe gerçekten meydan okuduğu anlamına geliyor.

2017 ve 2018’de Scuderia, Sebastian Vettel ile sezonun bir kısmını lider götürmüştü ve 2019’da önceki iki sene kadar güçlü olmasalar da 9 kez pole pozisyonu kazanmışlardı.

Wolff, İtalyan ekip ile iki sezon boyunca kıyasıya mücadele etmenin Mercedes’i kırılma noktasına ittiğini söyledi.

Mercedes’in Twitter hesabında paylaştığı bir videoda konuşan Wolff, “Bu, oldukça gergin bir sezon.”

“Fakat 2018 ve özellikle 2019’da Ferrari ile mücadele ederken zor zamanlar geçiriyorduk. Sınırları gerçekten zorluyorduk.”

“Bu aynı zamanda, şampiyonada galibiyet kazanmak için iki tarafın birbirini kırılma noktasına itmesi anlamına geliyor.” dedi.

2021 şampiyonasının Mercedes için daha büyük bir zorluk olduğu da söylenebilir çünkü Macaristan Grand Prix’sine kadar hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Red Bull öndeydi.

Yine de Mercedes farkı kapamayı başardı ve liderliği yeniden aldı. Wolff, bu savaşta en önemli faktörün bu yılki lastikleri anlamak olduğunu söyledi.

Takım patronu, “Baharın başında iyi bir dönem geçirdik, Portimao ve Barselona’da güçlüydük.”

“Ardından Monako’yla başlayıp Bakü’yle devam eden birkaç berbat yarış geçirdik ama bundan sonra yol tutuşunu bulmaya başladık.”

“Aracımızın yeni lastiklerle nasıl performans gösterdiğini keşfettik ve bence Silverstone ve Macaristan’da çok daha iyi bir konuma geldik.”

Şampiyona liderliğini almalarına rağmen Wolff, yine de şampiyona savaşında Red Bull’un hala bir adım önde olduğuna inanıyor.

“Bence hâlâ 'avlayan taraf' biziz.”

“Buna keyifle yaklaşıyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok çünkü rakiplerimize karşı eksiğiz.”

“Bu yüzden, sadece kazanmalıyız ve yolculuğumuza beklentilerimizle devam etmeliyiz. Her yarış hafta sonundan keyif almalı ve en iyi çıkarmaya çalışmalıyız. Umarım bu sezonun sonuna kadar şampiyonluk için mücadele etmemiz için yeterli olur.”