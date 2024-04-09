Red Bull'un karoser içi soğutma sırları açığa çıktı

Süper küçük sidepod girişleri ve göz alıcı alt kesimi görsel olarak en dikkat çekici unsurlar olsa da, gerekli soğutma ve aero ihtiyaçlarını karşılamak için tüm paketi bir araya getirmek için yapılan çok sayıda ayrıntılı çalışma var.

Bu, takımın sezonun ilk aşamaları boyunca RB20'nin verimliliğini optimize etmek için çok fazla çalışma yapması anlamına geliyordu ve Japonya Grand Prix'si için ilk bakışta göründüğünden daha fazlasına sahip ilginç bir güncelleme geldi.

Açıkçası, dikkatler hemen halonun arka ayağının (iç kısım, solda) yanında yeni bir girişin varlığına çekildi.

Red Bull versiyonu küçük olsa da, bu güncelleme Benetton'un 1988'de ve 1989'un ilk yarısında B188 ile yaptıklarına dair birkaç anıyı canlandırdı.

Johnny Herbert, Benetton B188 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

RB20 girişleri, takımların bunları nereye yerleştirdiğini görmeye alışkın olduğumuz bağlamında biraz sıra dışı görünse de, 2024'te Red Bull tarafından kullanılan genel giriş şeması griddeki diğer her şeyden önemli ölçüde farklı.

Giorgio Piola'nın çiziminde görüldüğü gibi, bu bölgede halonun arka ayağı ile kokpitin kenarı arasına sıkıştırılmış girişler var. Bunlar soğuk havayı, güç ünitesinin yan tarafına monte edilmiş daha küçük bir soğutucuya yönlendiriyor.

Yeni giriş kuşkusuz iç taraftaki soğutucuya yardımcı olurken, bu yeni girişlerin iç akışın motor kapağı ve sidepod kaportası boyunca hareket etmesine yardımcı olmada daha fazla rol oynayabileceği görülüyor.

Sidepod'un üst, yatay girişi ve ön karoserinin yeniden yapılandırıldığı ve girişin (yeni düzenleme, sağ üst iç kısım) sezonun ilk üç yarışında kullanılan spesifikasyondan biraz daha küçük yapıldığı göz önüne alındığında bu da mantıklı görünüyor.

Bu arada, yeni girişin bulunduğu yer de dahil olmak üzere sidepodun üst yüzeyindeki akışı yönetmeye yardımcı olmak için dikiz aynasının yatay kolunun ortasına (siyah ok, iç kısım) bir başka dikey akış yönlendirici eklendi.

Red Bull ayrıca üst soğutma düzenlemesinin çok yönlülüğünü bir kez daha gösterdi; motor kapağının çıkıntısının yan tarafındaki çıkış tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi kapatılırken, yukarıdaki oluk içindeki panjurlu panel açıldı.

Çeşitli sidepod ve motor kapağı panellerinin bölümlere ayrılması büyük ölçüde modülerliğe olanak tanıyarak takımın her yarışta çok seçici olabilmesini sağlıyor.

Bu da Japonya'da gördüklerimizin, gerekli soğutma ve aerodinamik verimliliğe bağlı olarak ileride yeniden yapılandırılabileceği anlamına geliyor.

Red Bull RB20 kenar kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull ayrıca Japonya'da RB20'nin zemininde ve kenar kanadında da değişiklikler yaparak bu alandaki ve çevresindeki performansı artırmaya çalıştı.

Değişiklikler zeminden daha fazla yerel yük alınmasını sağlarken, bunu kolaylaştırmak için kenar kanada daha agresif bir kamber (açı) uygulandı.

Bu arada, arka bölümde, kuyruk bölümünün daha önce zeminle buluşmak üzere konikleştiği yerden (kırmızı ok) dışarı doğru çıkıntı yapan balta başı tarzı bir kanat da var.