Alpine ve Williams, Mercedes'ten ilham alan F1 ön kanat fikrinin peşinde

Tasarım, kanatçıkların uç plakaya nasıl bağlandığına ve bunun üretilen dış yıkama etkisini artırmak için nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor.



Bu, yeni nesil araçlarda tekerlek tekerleğe mücadeleyi arttırmak için, araçların ürettiği kirli havayı azaltma yolunda hazırlanan kuralların hedefiydi.



Bununla birlikte, ön kanattan dış yıkama üretmenin değerini ve aşağı yönde performansı artırmada oynayabileceği rolü bilen takımlar, kaçınılmaz olarak bu alandaki kaybı telafi etmenin bir yolunu aradılar.

Mercedes, 2022'de biraz farklı bir görünümde de olsa benzer bir çözüm öneren ilk takım oldu. Yine de, dış yıkama oluşturmaya yardımcı olmak için uç plakanın en alt arka köşesini açma niyeti vardı.



2023'te bu özelliği önlemek için yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle, Mercedes bunun yerine yarı müstakil tasarım çözümünü takip etti ve o zamandan beri gridde bir dizi benzer tasarım ortaya çıktı.



Rakip takımlar muhtemelen bu potansiyeli gördüler ve bunu - yalnızca kaynakta değil, aynı zamanda aşağı yönde de sunulan ödüllerden yararlanmak için ya mevcut düzenlerini uyarlayarak ya da kanadın genel tasarımında daha fazla değişiklik yaparak - optimize etmenin yollarını aradılar.



Bunu başarmak için, uç plakanın en alt arka kısmı tamamen kesilir ve kanat uçları uç plakanın Y ekseninden kaydırılır.



Bu aerodinamik birleşme, planyanın dikey kısmında ortaya çıkan bükülme ile daha da geliştirildi, çünkü her bir uç, üretilen daha büyük aerodinamik yapıyı etkileyen kendi girdap yapısını yaratıyor.

Bu akış yapıları bazı durumlarda kanatçıkların üzerinde, uç plakanın iç yüzüne monte edilen yatay kanatçıkların kullanılmasıyla daha da optimize edilir. Williams bu kanatçığı ön kanat planyalarından en yukarıdakine ekledi.



Bu arada, uç plakanın şekli (kırmızı ok), dış yüzeyde yer alan kanatçığın konumu ve tipi, ayrıca planyaları ve uç plakayı birbirine bağlayan bölümün şekli ve konumu ve planya geçişinin şekli de bu bölgeden kaynaklanan ana akış yapılarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bunlar genellikle yarı müstakil planyalara geçişle birlikte ayarlanır.



Williams örneğinde, bu durum takımın uç plakasının dış yüzeyinde yer alan kanatçığın tasarımını tamamen değiştirmesiyle sonuçlanmış ve yeni kama şeklindeki çözüm (iç kısım, ana resim) yerini daha geleneksel S-şekilli bir varyanta bırakmıştır.



Alpine için, kanatçıkların üzerine herhangi bir kanatçık eklenmesinden vazgeçilmiş, ancak Williams örneğinde olduğu gibi üstteki iki planya yerine üstteki üç planyanın yarı ayrılması tercih edilmiş.

Bu arada, ön kanadın genel mimarisi, üst kanatların arka kenarındaki noktalı çizgide görülebileceği gibi, kanatların şekli ve işlevi önemli ölçüde değiştirilerek, yarı ayrık kanat çözümünün tanıtılmasına uygun olarak değiştirilmiş.



Ayrıca, elemanların yük yapısı da değiştirilmiş; bu da yuva boşluğu ayırıcı braketlerin düzenek etrafında nasıl yeniden konumlandırıldığından görülebilir.

Ana planya ile ikincil elemanı birbirine bağlayan dört braket dörtten ikiye indirilirken, iki ve üç numaralı elemanlar arasına fazladan bir braket daha eklenmiş.



Aston Martin



Aston Martin Avustralya'da AMR24'ün ön kanadında, otomobilin performans aralığını iyileştirmek için zaten değişiklikler yapmıştı.

Buna Japonya'da, otomobilin altındaki akış alanını iyileştirmek için hepsi birbirine bağlanan zemin, kenar kanat ve difüzörde yapılan ayarlamalar eklendi.

Bu, zeminin ön kenarında ve ona bağlı zemin çitlerinde yapılan değişikliklerle sağlanırken, zemin kenarının konturları da kenar kanadında yapılan değişikliklerle birlikte ayarlandı.

Bu bağlamda, kenar kanadına kaydırmalı ve çemberli bölümün (mavi ok) arkasına bir kıvrım eklenirken, sivrilen bir kuyruk artık zeminin altına doğru ilerlemek yerine zeminin arka bölümüyle birleşiyor. Buradaki kesik de kaldırıldı.

Bu yukarı akış değişikliklerinin bir sonucu olarak, difüzörün şekli de aldığı yeni akış koşullarından yararlanmak için değiştirildi.



Bu arada AMR24'ün sidepod karoserinde de değişiklikler yapıldı; ön üst köşeden geçen ve karoserin kanadı boyunca ilerleyen bir kıvrım çizgisi (kırmızı ok) ile ekip ilk olarak 2022'de benimsenen bir tasarım konseptine geri döndü. Takım, derin oluk düzenlemesine odaklanmak için bu tasarım çizgisinden vazgeçmişti.



Bu iki çözümün kombinasyonu aynı zamanda sidepod'un orta hat kesiminde bazı ayarlamalarla eşleştirildi ve göbek önceki spesifikasyona kıyasla biraz yükseltildi.