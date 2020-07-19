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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Stroll: "Bugün podyum mümkündü"

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Stroll: "Bugün podyum mümkündü"
Ekleyen:
19 Tem 2020 16:10

Racing Point pilotu Lance Stroll, Macaristan GP'yi 4. sırada tamamlamasının ardından podyumun mümkün olduğunu söyledi.

Yarışa 3 ve 4. sıradan başlayan Racing Point pilotları Stroll ve Sergio Perez, ıslak zeminde başlayan yarışta pozisyonlarının avantajlarını değerlendiremediler.

Stroll yarışın başında Lewis Hamilton'ın gerisinde 2. sırada yer alsa da kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'ın gerisine düştü. Grosjean'ı zorlanmadan geçen Stroll, Magnussen'in arkasında çok zaman kaybetti. Stroll kuru zemin lastiklerine geçerken ayrıca bir tur erken pite gelen Max Verstappen'e de geçilmekten kurtulamadı.

İlerleyen turlarda Valtteri Bottas'a da geçilen Stroll yarışı 4. sırada tamamlamış oldu.

Stroll, "Bugün podyumun mümkün olduğunu düşünüyorum. Yarışın sonunda, afedersiniz orta noktasında çok uzun süre pistte kaldık ve o esnada Valtteri erken pit stopla bizi geçti. Normalde arkamızdaydı ancak bizden önce pite girdi. Biz yağmur beklediğimiz için biraz daha uzun süre pistte kaldık ve bu yüzden o stint planladığımızdan biraz uzun sürdü. Ne yazık ki yağmur gelmedi, böylece önümüzde kalmayı başardı."

"Birkaç tur içerisinde 8 sn fark açtı ve biz rahat bir şekilde 4. sırada yarışı sürdürdük. Bu açıdan evet, kötü oldu. Kesinlikle yarış performansımız iyiydi ve günün sonunda bu sonuçtan mutlu olmalıyız. Takım için harika puanlar kazandık. Baştan sona sağlam bir hafta sonu oldu. Ve bilirsiniz, bu hafta sonu gerçekten en hızlı araca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu, bana sezonun kalanı için umut veriyor." dedi.

Sıradaki Britanya GP için konuşan Stroll, "Silverstone, aracımız için bir başka test olacak. Orası Budapeşte'ye göre çok farklı bir pist. Orası için sabırsızlanıyorum." dedi.

 

Yarışa 4. sıradan başlayan Perez, ilk turda gerilemesinin ardından ön grup mücadelesinden koptu ve ancak 7. olabildi.

Perez, "Yarışın başında ne oldu bilmiyorum. Önümdeki araç gibi ben de çok fazla patinaja düştüm. Çok kötü bir startta ve sonrasında durumu düzeltmek çok zor oldu. Kuru zeminde pist dışına çıktım ve neredeyse duvara vuracaktım. Neyse ki aracı kurtarmayı başardım ancak iki sıra kaybettim. Stratejik açıdan erken pit stop yapmaya çok yakındık ancak yapamadık."

"Düne göre fiziksel açıdan daha iyi hissediyorum. En rahat yarışlarımdan birisi değildi ancak sıralamalardan daha iyiydi. Yarışın daha çok starttan kötü etkilendi. Start çok kötüydü. Çekiş yoktu. Benim tarafım daha iyi mi yoksa daha mı kötüydü bilmiyorum. İlk bölümde su birikintisinden geçince neredeyse duvara vuracaktım ancak kurtarmayı başardım. Ferrari ve Red Bull'ları erken pit stopla geçebilirdik ancak yağmur bekliyorduk, bu yüzden ilk stinti biraz uzatmak zorunda kaldık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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