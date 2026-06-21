Aston Martin, ön süspansiyon hariç 2026 aracının tamamını yenileyecek

2026 Formula 1 sezonunun şu ana kadarki en büyük hayal kırıklıklarından biri şüphesiz Aston Martin oldu. Fernando Alonso’nun Monaco Grand Prix’sinde elde ettiği tek puan, rakiplerin aldığı cezalar ve yaşanan yarış dışı kalmalar sayesinde geldiği için takımın gerçek performansını tam yansıtmıyor.

Silverstone merkezli ekib içinde bulunduğu tabloyu en iyi anlatan istatistik ise Barselona’daki sıralama turlarında ortaya çıktı. İki pilot da sıralama turlarında açıkça yavaştı ve Cadillac sürücüleriyle mücadele etmekte dahi zorlandılar.

Barselona’da yaşanan çift teknik arıza sonrasında takım sahibi Lawrence Stroll’ün sert tepki vermesi bekleniyordu. Ancak Kanadalı yönetici, takım içinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının sonuç vermesini beklemeyi tercih ediyor.

Takımın odak noktası şu anda Macaristan GP. Takım içinde Avusturya, Büyük Britanya ve Belçika yarışları adeta birer "geçiş yarışı" olarak görülüyor. Aston Martin için gerçek anlamda yeni sezonun Hungaroring’de başlaması hedefleniyor.



Aston Martin AMR26: si aspetta l'evoluzione della power unit Honda Foto di: AG Galli

İlk plan, kapsamlı şekilde yenilenecek AMR26 B paketini Belçika Grand Prix’sine getirmekti. Ancak son haftalarda ağırlık kazanan görüş, aracın Macaristan’da kullanılması yönünde. Fernando Alonso ise Barselona’da yaptığı açıklamalarda daha da temkinli davranarak yeni paketin Hollanda Grand Prix’sine, hatta Monza’ya kadar gecikebileceğini ima etmişti.

Takım içindeki değerlendirmelere göre Aston Martin’in ön bölüme göre kaybettiği performansın yaklaşık iki saniyesi Honda güç ünitesinden kaynaklanıyor. Geriye kalan bölüm ise şasi ve aerodinamik eksikliklerden oluşuyor.

Takımın pist operasyonlarından sorumlu yöneticisi Mike Krack, Monaco ve Barselona gibi karakter olarak tamamen farklı iki pistte de benzer sonuçlar alınmasının, AMR26’nın gelişim konusunda tıkandığını gösterdiğini kabul etti.

“Barselona ile Monaco birbirinden tamamen farklı pistlerdi. Barselona’da hızlı ve orta hızlı virajlar ön plandaydı. Monako’da ise durum tam tersiydi. Monte Carlo’da lastikleri çalışma aralığına getirmekte zorlanıyorduk, Barselona’da ise onları soğutmaya çalışıyorduk. Tamamen farklı koşullarda yarıştık ancak her iki pistte de rekabetçi değildik. Bu da aracın her alanında gelişime ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor.”

Aston Martin AMR26 Foto di: AG Galli

Fernando Alonso’nun Barselona’da kullandığı “Griddeki en kötü araca ve en kötü motora sahibiz” ifadeleri takım içinde de ciddi yankı uyandırdı. Ancak Aston Martin cephesinden bu değerlendirmeye açık bir itiraz gelmedi.

Bunun en önemli nedeni, takımın sezon boyunca ciddi bir güncelleme paketi getirmemiş olması. Aston Martin şu ana kadar yalnızca mevcut aracını pist özelliklerine göre uyarlamaya çalıştı.

Takımın umut bağladığı en önemli güncellemelerden biri Honda’nın hazırladığı yeni güç ünitesi paketi. Japon üreticinin ADUO sistemi sayesinde performans farkını önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Buna ek olarak, Adrian Newey’nin tasarladığı yeni AMR26 Evo’nun mevcut araçtan çok farklı olması bekleniyor. İlk bilgilere göre yalnızca ön süspansiyon tasarımının korunacağı, aracın geri kalan bölümlerinin ise kapsamlı şekilde yenileneceği ifade ediliyor.

Newey’nin projeye olan bağlılığının da son derece güçlü olduğu belirtiliyor. Efsane tasarımcı, teknik direktör Enrico Cardile ile yakın çalışırken, eski Mercedes çalışanları Jack Vino ve Duncan Elliot gibi önemli isimleri de ekibine dahil ederek teknik yapılanmayı güçlendiriyor.

Adrian Newey, Team Principal Aston Martin Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Özellikle arka süspansiyon konseptiyle dikkat çeken Aston Martin’in, yeni araçta daha agresif mühendislik çözümleri kullanması ve hatta 2027 araçlarında görülmesi beklenen bazı fikirleri şimdiden uygulamaya koyması bekleniyor.

Takımın hedefi ise oldukça net: Gridin son sıralarından kurtulup düzenli olarak puan mücadelesi verebilen bir yapıya dönüşmek. Sezonun ilk bölümündeki performans düşünüldüğünde, bu hedefe ulaşılması bile Aston Martin için önemli bir başarı olarak değerlendirilecek.

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