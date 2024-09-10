Stella: "Azerbaycan'a odaklandık"
Monza'dan iki podyum ile ayrılan McLaren, gözünü Azerbaycan Grand Prix'sine çevirdi.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren, Monza’daki başarılı sonuçların ardından Azerbaycan Grand Prix’sine odaklandı.
Takım direktörü Andrea Stella, Bakü’nün her yıl heyecan verici bir yarış sunduğunu ve takımın bu meydan okumaya hazır olduğunu vurguladı.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Stella şunları söyledi: "Monza'dan iki kupa daha alarak ayrıldık ve şimdi Azerbaycan Grand Prix'sine odaklanıyoruz."
"Bakü, her zaman taraftarlar için heyecan verici bir yarış olnuştur. Takımlar için de ilginç bir meydan okuma sunar."
"Rekabetçi bir aracımız ve sürekli olarak takıma güçlü puanlar getiren iki harika pilotumuz var. Sezonun son üçte birine başlamayı heyecanla bekliyoruz."
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