Stella: "Azerbaycan'a odaklandık"

McLaren, Monza’daki başarılı sonuçların ardından Azerbaycan Grand Prix’sine odaklandı.



Takım direktörü Andrea Stella, Bakü’nün her yıl heyecan verici bir yarış sunduğunu ve takımın bu meydan okumaya hazır olduğunu vurguladı.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Stella şunları söyledi: "Monza'dan iki kupa daha alarak ayrıldık ve şimdi Azerbaycan Grand Prix'sine odaklanıyoruz."

"Bakü, her zaman taraftarlar için heyecan verici bir yarış olnuştur. Takımlar için de ilginç bir meydan okuma sunar."

"Rekabetçi bir aracımız ve sürekli olarak takıma güçlü puanlar getiren iki harika pilotumuz var. Sezonun son üçte birine başlamayı heyecanla bekliyoruz."