Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula E

Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Formula E, 2027 Monako E-Prix'sini Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ile çakışmayı önlemek amacıyla iki hafta öne çekti.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Taylor Barnard, DS Penske

Taylor Barnard, DS Penske

Fotoğraf: DPPI DPPI

Monte Carlo'nun efsanevi sokaklarında gerçekleştirilecek iki yarış artık, Berlin'deki çift yarış hafta sonundan bir hafta önce, 1-2 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Haziran ayında açıklanan 2026/2027 Formula E takviminde Monako E-Prix'sinin sezonun 10. ve 11. yarışları olarak 15-16 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Ancak bu tarihler, WEC'in Spa-Francorchamps'ta yarışacağı hafta sonuna denk geliyordu.

Bu durum, özellikle Spa'nın geleneksel olarak Le Mans 24 Saat yarışının son hazırlık provası niteliğinde olması nedeniyle her iki şampiyonada da yarışan pilotlar için önemli takvim sorunları yaratacaktı.

Güncellenen takvimle birlikte Monako E-Prix'si, WEC ile çakışmayı önlemek amacıyla Berlin yarışlarının öncesine alındı. Buna rağmen Formula E'nin iki yarış hafta sonu yine art arda düzenlenmeye devam edecek.

Böylece hem Formula E hem de WEC'te mücadele eden pilotlar; Monako, Berlin ve Spa olmak üzere art arda üç yarış hafta sonundan oluşan oldukça zorlu bir programa sahip olacak.

Ancak Monako/Spa çakışması çözülmüş olsa da, Formula E ile WEC takvimleri 2027 sezonunda tamamen ayrılmış değil.

10-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Şanghay E-Prix'si, WEC'in Sao Paulo ayağıyla aynı hafta sonuna denk gelmeye devam ediyor. Bu nedenle bazı pilotlar iki organizasyondan birini tercih etmek zorunda kalacak.

İlk kez Gen4 otomobillerinin kullanılacağı 2026/2027 Formula E sezonunun, Orta Doğu'daki jeopolitik koşulların iyileşmesine bağlı olarak 18-19 Aralık tarihlerinde Cidde'de başlaması planlanıyor.

Formula E ayrıca, Automobile Club de Monaco (ACM) ile olan anlaşmasını uzattığını da duyurdu. Böylece tamamen elektrikli yarış serisi, en az 2031 yılına kadar Monako'da yarışmaya devam edecek.

Monako, Formula E'nin en önemli yarışlarından biri haline gelirken, seri artık Formula 1'in kullandığı tam Grand Prix pisti konfigürasyonunda mücadele ediyor.

Formula E Kurucu Ortağı ve Şampiyona Operasyonları Direktörü Alberto Longo şunları söyledi: "Motor sporlarında Circuit de Monaco gibi bir sahne yok ve elektrikli yarışların yeni dönemini Prenslik'e taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"Son etkinliğimizde David Coulthard'ın gerçekleştirdiği ikonik GEN4 test sürüşü, unutulmaz bir hafta sonunun habercisi oldu. Daha yüksek hızlar, daha fazla geçiş fırsatı ve yoğun tekerlek tekerleğe mücadeleyle bu mücevher niteliğindeki çift yarış hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi organizasyonumuz olacağına inanıyoruz."

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der

Photo by: Paul Foster

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Tokyo E-Prix Sıralama: Mortara sezonun dördüncü pole pozisyonunu aldı

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Rachit Thukral

Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

MotoGP
MotoGP
Britanya GP
Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

MotoGP
MotoGP
Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

MotoGP
MotoGP
Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

Son Haberler

Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Resmi: MotoGP Britanya GP'de Vinales'in yerine Espargaro yarışacak

Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Formula E
FE Formula E
Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Bearman: "Antonelli ve Hadjar'ın başarıları kendime olan güvenimi artırıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Bearman: "Antonelli ve Hadjar'ın başarıları kendime olan güvenimi artırıyor"

FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi

WRC
WRC WRC
Suudi Arabistan Rallisi
FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi