Formula E, 2027 Monako E-Prix tarihini değiştirdi

Monte Carlo'nun efsanevi sokaklarında gerçekleştirilecek iki yarış artık, Berlin'deki çift yarış hafta sonundan bir hafta önce, 1-2 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Haziran ayında açıklanan 2026/2027 Formula E takviminde Monako E-Prix'sinin sezonun 10. ve 11. yarışları olarak 15-16 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Ancak bu tarihler, WEC'in Spa-Francorchamps'ta yarışacağı hafta sonuna denk geliyordu.

Bu durum, özellikle Spa'nın geleneksel olarak Le Mans 24 Saat yarışının son hazırlık provası niteliğinde olması nedeniyle her iki şampiyonada da yarışan pilotlar için önemli takvim sorunları yaratacaktı.

Güncellenen takvimle birlikte Monako E-Prix'si, WEC ile çakışmayı önlemek amacıyla Berlin yarışlarının öncesine alındı. Buna rağmen Formula E'nin iki yarış hafta sonu yine art arda düzenlenmeye devam edecek.

Böylece hem Formula E hem de WEC'te mücadele eden pilotlar; Monako, Berlin ve Spa olmak üzere art arda üç yarış hafta sonundan oluşan oldukça zorlu bir programa sahip olacak.

Ancak Monako/Spa çakışması çözülmüş olsa da, Formula E ile WEC takvimleri 2027 sezonunda tamamen ayrılmış değil.

10-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Şanghay E-Prix'si, WEC'in Sao Paulo ayağıyla aynı hafta sonuna denk gelmeye devam ediyor. Bu nedenle bazı pilotlar iki organizasyondan birini tercih etmek zorunda kalacak.

İlk kez Gen4 otomobillerinin kullanılacağı 2026/2027 Formula E sezonunun, Orta Doğu'daki jeopolitik koşulların iyileşmesine bağlı olarak 18-19 Aralık tarihlerinde Cidde'de başlaması planlanıyor.

Formula E ayrıca, Automobile Club de Monaco (ACM) ile olan anlaşmasını uzattığını da duyurdu. Böylece tamamen elektrikli yarış serisi, en az 2031 yılına kadar Monako'da yarışmaya devam edecek.

Monako, Formula E'nin en önemli yarışlarından biri haline gelirken, seri artık Formula 1'in kullandığı tam Grand Prix pisti konfigürasyonunda mücadele ediyor.

Formula E Kurucu Ortağı ve Şampiyona Operasyonları Direktörü Alberto Longo şunları söyledi: "Motor sporlarında Circuit de Monaco gibi bir sahne yok ve elektrikli yarışların yeni dönemini Prenslik'e taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"Son etkinliğimizde David Coulthard'ın gerçekleştirdiği ikonik GEN4 test sürüşü, unutulmaz bir hafta sonunun habercisi oldu. Daha yüksek hızlar, daha fazla geçiş fırsatı ve yoğun tekerlek tekerleğe mücadeleyle bu mücevher niteliğindeki çift yarış hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi organizasyonumuz olacağına inanıyoruz."

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der Photo by: Paul Foster