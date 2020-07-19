Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu

Macaristan'da zorlu bir hafta sonu geçiren ve sıralama turlarında ancak yedinci olan Max Verstappen, piste çıkış turunda bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Ancak Red Bull, yoğun çalışmanın ardından RB16'yı yarışa yetiştirmeyi başardı.

Verstappen harika bir ilk tura sahipti ve ikinci sıraya kadar çıktı. Sonrasında güçlü temposunu korudu ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Hollandalı pilot böylelikle, sıralama turlarının ardından podyuma çıkmalarına ihtimal verilmeyen Hungaroring'de ikinci olarak iki Mercedes'in arasına girmiş oldu.

Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: