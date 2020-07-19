Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu
2020 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Macaristan'da zorlu bir hafta sonu geçiren ve sıralama turlarında ancak yedinci olan Max Verstappen, piste çıkış turunda bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.
Ancak Red Bull, yoğun çalışmanın ardından RB16'yı yarışa yetiştirmeyi başardı.
Verstappen harika bir ilk tura sahipti ve ikinci sıraya kadar çıktı. Sonrasında güçlü temposunu korudu ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.
Hollandalı pilot böylelikle, sıralama turlarının ardından podyuma çıkmalarına ihtimal verilmeyen Hungaroring'de ikinci olarak iki Mercedes'in arasına girmiş oldu.
Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|25
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|7
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Macaristan GP
|Editör
|Kemal Şengül