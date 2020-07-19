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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu

paylaşım
yorumlar
Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 14:54

2020 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Macaristan'da zorlu bir hafta sonu geçiren ve sıralama turlarında ancak yedinci olan Max Verstappen, piste çıkış turunda bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Ancak Red Bull, yoğun çalışmanın ardından RB16'yı yarışa yetiştirmeyi başardı.

Verstappen harika bir ilk tura sahipti ve ikinci sıraya kadar çıktı. Sonrasında güçlü temposunu korudu ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Hollandalı pilot böylelikle, sıralama turlarının ardından podyuma çıkmalarına ihtimal verilmeyen Hungaroring'de ikinci olarak iki Mercedes'in arasına girmiş oldu.

Bu performans sonrası taraftarlar tarafından Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 25
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 7
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Kemal Şengül

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