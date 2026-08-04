FIA, Suudi Arabistan Rallisi'nin kararı için son tarihi belirledi

WRC takvimine göre sezonun son ayağı, 11-14 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Ancak organizasyon, İran'da devam eden çatışma nedeniyle belirsizlik yaşayan Orta Doğu'daki birçok uluslararası motor sporları etkinliği arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, daha önce 24 Ekim tarihine ertelenen Katar 1812 km yarışının ve 7 Kasım'da yapılması planlanan sezon finali Bahreyn ayağının iptal edildiğini duyurdu. Bu yarışların yerine sırasıyla 18 Ekim'de Barselona ve 7 Kasım'da Monza takvime eklendi.

Bunun öncesinde ise Sepang Uluslararası Pisti'nin, nisan ayındaki tarihinden ertelenen Bahreyn Grand Prix'sine 2-4 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Formula 1'in sezonun son bölümünde yer alan Katar Grand Prix'si (27-29 Kasım) ve Abu Dabi Grand Prix'si (4-6 Aralık) hakkında ise henüz nihai bir karar verilmiş değil.

FIA Yol Sporları Direktörü Emilia Abel, Finlandiya Rallisi sırasında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Rallisi konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Abel şöyle konuştu: "Şu anda en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz."

"Hepimizin bildiği gibi bu durum çok hızlı değişebiliyor. Bir gün olumlu bir karar alsanız bile bir hafta sonra şartlar tamamen farklı olabilir. Şu anda üretici takımlarla da yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü diğer şampiyonalarda yaşananlardan biliyoruz ki bu durum üreticiler açısından da önemli bir kısıt haline gelebiliyor."

"Muhtemelen eylül ayının ortasında bir karar vermiş olacağız. Çünkü doğal olarak şampiyonanın lojistik planlamasını da yürütüyoruz."

Suudi Arabistan Rallisi'nin gerçekleştirilememesi halinde alternatif bir organizasyon planı olup olmadığı sorulduğunda ise Abel, önceliklerinin mevcut takvimi korumak olduğunu belirtti.

"Şu an için tüm çabamız Suudi Arabistan Rallisi'nin gerçekleştirilebilmesi yönünde. Mevcut şampiyona takvimine bağlı kalmayı istiyoruz."

"Özellikle WRC2 ekiplerinin sezon programlarını bu yarışa göre planladığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle alternatif oluşturmak sanıldığı kadar kolay değil. Ayrıca bir WRC rallisini hazırlamak için ne kadar uzun bir planlama süreci gerektiğini hepimiz biliyoruz."

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport