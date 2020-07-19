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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı

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Red Bull, Albon'un grid çizgisini kurutmaları nedeniyle ifadeye çağırıldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Tem 2020 16:14

Red Bull, Pazar günü yapılan Macaristan Grand Prix'si öncesinde Alexander Albon'un grid çizgisini kuruttukları gerekçesiyle FIA yarış direktörleri tarafından ifadeye çağırıldı.

Yarışın başında Hungaroring'de etkisi gösteren yağmur sonrasında FIA yarış direktörü Michael Masi, tüm takımlara hava durumu hakkında bilgi verdi.

Takımların, bulundukları grid pozisyonlarını, çadır tipi yüksek yapılarla kuru tutmalarına izin verildi, ancak takımların hiçbiri bunu uygulamadı.

Masi, takımların "pisti ve grid çizgilerini; havalandırma makineleri, lastik battaniyeleri vb. ile yapay bir şekilde kurutmalarına izin verilmeyeceğini" söylemişti. 

FIA teknik temsilcisi Jo Bauer ise, yarışın erken noktasında yaptığı bir duyuruda Red Bull'un, 13. sıradan yarışa başlayan Albon'un grid çizgisini kuruttuğunu söyledi ve durumu hakemlere bildirdi.

Bauer, duyuruda şunları yazdı: "Aston Martin Red Bull Racing takımı, 23 numaralı aracın bulunduğu grid çizgisini, motor soğutmada kullanılan havalandırmalar ile, yapay bir şekilde kuruttu."

"Bu durumun, yarış direktörünün aldığı notlara ters düşmesi sebebiyle, bu konuyu hakemlerin değerlendirmesine bırakıyorum."

27 dakika sonra hakemler, yaptıkları açıklamada Red Bull'un "23 numaralı aracın grid çizgisini yapay bir şekilde kurutma, FIA Formula 1 Sportif Kanunları'nın 22.3 sayılı maddesini ihlal etme suçlamasından dolayı" inceleme altında olduğunu söylediler.

22.3 sayılı kanunda "pist üzerinde sürüş yapmak dışında katılımcılar, başka bir pist yüzeyinin yol tutuşunu değiştirmeye çalışmalarına izin vermemelidir" deniyor.

Red Bull'un kuralları çiğneyip çiğnemediği konusunda bir ceza alıp almayacağı ise belirsizliğini korumakta, çünkü bu durum üç sene önce yapılan düzeltme sonrasında ortaya çıktı.

2017 Malezya Grand Prix'sinde, o zamanki Force India takım patronu Otmar Szafnauer, takımların grid çizgilerini havalandırma makineleri kullanarak kurutmalarından dolayı şikayetlerde bulunmuştu.

Bunun sonucunda FIA, takımların, elde taşınan makineler ile grid çizgilerini kurutmalarının, bir sonraki yarış olan Japonya GP'den itibaren kural dışı olacağını açıklamıştı.

Red Bull'dan bir sözcü, Macaristan'ın kendi saati ile 17:15'te hakemler ile bir araya gelecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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