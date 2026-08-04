Tost: "Yeni kurallar Verstappen gibi pilotların avantajını ortadan kaldırdı"
Eski Toro Rosso takım patronu Franz Tost, 2026 Formula 1 teknik düzenlemelerinin Max Verstappen gibi pilotların en güçlü yönlerinden birini kullanmasını engellediğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
2026 sezonu, Formula 1 tarihindeki en kapsamlı teknik kural değişikliklerinden birine sahne oldu. Yeni düzenlemeler padokta farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken, değişiklikleri en sert eleştiren isimlerin başında dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen geldi.
Hollandalı pilot, sezonun ilk yarışlarından itibaren elektrik motoru ile içten yanmalı motor arasındaki %50-%50 güç dağılımının yarışların kalitesini olumsuz etkilediğini savunmuş ve yeni nesil araçları 'steroidli Formula E otomobilleri' olarak nitelendirmişti.
2015 yılında Toro Rosso'da Verstappen'in takım patronluğunu yapan Franz Tost ise, Krone gazetesine yaptığı açıklamada bu eleştirilerin tamamına katılmadığını belirtti.
Tost'a göre yeni kurallar özellikle Verstappen, Lando Norris ve Fernando Alonso gibi geç frenleme konusunda üstün olan pilotları olumsuz etkiliyor.
"Bu sezon tek bir sıkıcı yarış bile izlemedim."
"Elbette yeni kurallarla ilgili çok fazla tartışma yaşandı."
Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Verstappen, Lando Norris veya Fernando Alonso gibi üst düzey pilotların hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Çünkü onlar en büyük avantajlarını frenleme sırasında kullanabiliyorlardı."
"Ancak enerjiyi yeniden depolayabilmek için fren noktasından 10 ya da 20 metre önce gazdan ayağınızı çekmek zorundaysanız, bu avantaj tamamen ortadan kalkıyor."
Tost, buna rağmen Formula 1'in geleceği konusunda iyimser olduğunu da dile getirdi.
2027 sezonunda güç ünitesindeki enerji dağılımının %58 içten yanmalı motor - %42 elektrik, 2028'de ise %60 - %40 seviyesine çıkacak olmasına değinen Avusturyalı isim, bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor.
"Gelişim oldukça olumlu bir yönde ilerliyor."
"Çok sayıda geçiş görüyoruz ve bence seyircilerin görmek istediği şey de tam olarak bu."
"Bataryanın dolu ya da boş olması ise taraftarların büyük çoğunluğunu ilgilendirmiyor."
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