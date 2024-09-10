Pirelli ve Bosch, Cyber Tyre için işbirliği yapacak

İş birliği, Bosch’un sistem düzeyindeki donanım, yazılım ve MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler) sensörleri alanındaki uzmanlığı ile Pirelli’nin Cyber Tyre teknolojilerini, algoritmalarını, modellemelerini ve lastik içi sensörlerini bir araya getirecek.

Pirelli ve Bosch ortak bir geliştirme sözleşmesine imza attı. Bu sözleşme kapsamında lastik içi sensörler olarak da bilinen lastiklere entegre sensörler sayesinde yeni yazılım tabanlı çözümlerin ve sürüş fonksiyonlarının ortaklaşa geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu, sürücüler için daha fazla güvenlik, konfor, sürdürülebilirlik ve iyileştirilmiş sürüş dinamikleri anlamına geliyor. Bosch ve Pirelli paylaştıkları uzun vadeli çalışma vizyonu doğrultusunda gelişmiş araç dinamiği kontrol sistemleri için potansiyel girdi olarak iyileştirilmiş lastik sinyali hesaplama mantığını birlikte keşfetmeyi amaçlıyor.

Dünyada bir ilk olan Pirelli Cyber Tyre sistemi, lastiklerdeki entegre sensörler sayesinde verileri toplayarak araca iletiyor ve aracın bu verileri gerçek zamanlı olarak işlemesini sağlıyor. Bosch şimdiden hiper otomobil üreticisi Pagani Automobili ile ilk ortak projede özel olarak Pirelli lastiklerine adapte edilen bir ESP uygulaması geliştirdi. Pagani Utopia Roadster otomobile uygulanan Pirelli Cyber Tyre teknolojisi önemli lastik bilgilerini ESP kontrol birimine iletiyor. Bu sayede lastiklerin kendine has özelliklerinin ve performansının optimum düzeyde kullanılması sağlanıyor, ayrıca en üst düzey güvenlik ve özelleştirilmiş sürüş koşulları yaratılıyor.

Bosch global bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olarak sistem düzeyindeki donanım ve yazılım uzmanlığıyla bu geliştirme iş birliğine katkıda bulunuyor.

MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler) sensör teknolojisinde de bir lider olan Bosch, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) standardını kullanarak lastik basınç sensörleri geliştirip üretiyor.

Bu uzmanlığı Pirelli'nin hem donanım hem de yazılım, algoritma ve lastik modelleme gibi lastik içi cihaz teknolojileriyle birleştirerek, çok düşük güç tüketimli BLE kullanarak aracın elektronik kontrol sistemi için parametreler sağlamak üzere gerçek zamanlı lastik verilerini toplamak, işlemek ve iletmek mümkün olacak. Pirelli ve Bosch şimdi lastik içi uygulamalar için Bosch MEMS teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor.