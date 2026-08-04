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Formula 1

Bearman: "Antonelli ve Hadjar'ın başarıları kendime olan güvenimi artırıyor"

Haas pilotu Oliver Bearman, Kimi Antonelli ve Isack Hadjar'ın Formula 1'de gösterdiği başarının, kendi geleceği adına kendisine büyük güven verdiğini söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Sezona ilk beş sıra mücadelesi verebilecek bir araçla başlayan Haas, sezon ortasındaki geliştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Sezonun ilk yarısının ardından Bearman, pilotlar şampiyonasında18 puanla 13. sırada yer alırken, takım arkadaşı Esteban Ocon ise 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Haas ise 21 puanla takımlar şampiyonasında 7. sırada yer alıyor.

Buna karşın Bearman'ın Formula 2 dönemindeki rakipleri Antonelli ve Hadjar, bu sezon ön grupta mücadele ediyor. Bearman'ın F2'de takım arkadaşı olan Antonelli, 219 puanla şampiyona lideri konumundayken, Hadjar ise 68 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

F1 Beyond The Grid podcast'ine konuşan Bearman'a, Antonelli'nin güçlü performansının kendisine de doğru araca sahip olduğunda ön grupta mücadele edebileceği konusunda güven verip vermediği soruldu.

21 yaşındaki pilot, eski rakiplerinin başarısının kendisi için önemli bir referans olduğunu ifade etti.

Bearman, "Bu bana gerçekten büyük bir güven veriyor ve muhtemelen geceleri rahat uyuyabilmemin nedeni de bu. Kimi'yi, hatta Isack'i izlediğimde, çok hızlı araçlarla inanılmaz işler çıkardıklarını görüyorum."

"Bu bana, gereken yeteneğe sahip olduğumu kanıtlıyor. Çünkü alt seriler boyunca bu isimlerle yarıştım ve onlara karşı her zaman rekabetçi performanslar sergiledim."

"Bu da bana gösteriyor ki mesele sadece zaman. Acelem yok ama yarış kazanabilecek bir araca kavuştuğumda yarışlar kazanacağım." dedi.

Sezonun geri kalanına ilişkin hedeflerini değerlendiren genç Britanyalı pilot şunları söyledi: "Benim için hedef tamamen kendi performansıma odaklanmak. Çünkü rakiplerimizin ne kadar hızlı olacağını kontrol edemem. Açıkçası bazı zamanlarda bizim ne kadar hızlı olacağımız da tamamen bizim kontrolümüzde olmuyor."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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