Eren Üçlertoprağı, "tam destekle" 3. dönem TOSFED başkanlığına hazırlanıyor

Üçlertoprağı, Serkan Yazıcı'nın görevinin sonlanmasının ardından ilk kez 2019'da TOSFED başkanı seçilmişti. Üçlertoprağı tek aday olarak girdiği ve 144 delegenin oy kullandığı 2021 oylamasında güven tazeledi ve yeniden bu göreve seçildi.

Yeni dönem TOSFED başkanlık seçimi için genel kurul 15 Ekim'de toplanacak. Üçlertoprağı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada tüm delegelerin desteğini aldığını ve yeni dönemde de başkanlık görevine devam edeceğini duyurdu.

Üçlertoprağı, "TOSFED’in 15 Ekim’de yapılacak genel kurulu öncesinde, Federasyonumuzun 33 yıllık tarihinde ilk defa, genel kurula katılan tüm kulüplerin eksiksiz desteğini alabilen tek aday olarak yeni dönem için başkanlık başvurumu yaptım."

"Böylesine güçlü destekleri için kulüp başkanlarımıza ve delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun ülkemiz, sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.