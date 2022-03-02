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Formula 1 Haberler

Schumacher'in 1998 yılında galibiyet aldığı F300 satılığa çıkarıldı

Michael Schumacher'in Formula 1'deki en büyük zaferlerinden birini elde ettiği Ferrari Formula 1 aracı satılığa çıkarıldı. Alman pilot tarafından 1998'de gerçekleştirilen iki Formula 1 yarışında kullanılan Ferrari F300 için yaklaşık 5 milyon dolar isteniyor.

Schumacher'in 1998 yılında galibiyet aldığı F300 satılığa çıkarıldı
Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ferrari F300, 1998 yılında üretildi. Rory Byne, Ross Brawn ve Williem Toet'in ellerinden çıkan bu araçta, Ferrari'nin 047 V10 motoru bulunuyordu.

Eddie Irvine ve Michael Schumacher tarafından sürüeln F300, o yıl her iki dünya şampiyonluğu için de savaştı. Takımlar şampiyonasında McLaren, 156 puanla şampiyon olurken, Ferrari o yıl 133 puan topladı.

Pilotlar şampiyonasında ise Michael Schumacher, kısmen Japonya'da yarış dışı kalmasının ardından şampiyonluğu Mika Hakkinen'e kaybetti. Schumacher o yarışta lastiğinin patlaması nedeniyle finiş görememiş, Hakkinen de yarışı kazanarak 14 puan farkla şampiyon olmuştu.

Schumacher'in o gün yarış dışı kaldığı araç şimdi duPont Registry'de satılığa çıkarıldı. Araç hiç de ucuz değil çünkü mevcut sahibi F300 için en az 4,9 milyon dolar (4,4 milyon euro) istiyor.

Söz konusu F300 sadece Schumacher'in lastik patlattığı Japonya Grand Prix'sinde değil, aynı zamanda Alman pilotun en iyi Formula 1 zaferlerinden birisini aldığı Macaristan Grand Prix'sinde de kullanıldı.

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300

Fotoğraf: Sutton Images

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