Brown: "Red Bull, birçok pilotun kariyerini mahvetti"

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Red Bull Racing'in genç pilot programı, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi kendi takımlarıyla şampiyonluğa ulaşmış pilotlar çıkarmış olsa da, bu ikili haricinde takımda uzun soluklu kariyere sahip -Daniel Ricciardo dışında- başka bir pilot olmadı.

Ayrıca geçmişte Daniil Kvyat, Pierre Gasly ve Alex Albon örneklerinden de görebileceğimiz üzere, Red Bull Racing'e terfi etmek de takımla istikrarlı bir kariyere sahip olma konusunda kesin garanti sunmuyor.

McLaren takım patronu Zak Brown'a göre, Red Bull'un genç pilot programı "acımasız" bir ortam sunabiliyor, bununla birlikte Brown programın "bazı sürücülerin kariyerini mahvettiğini" de düşünmekte.

Bu pilotlardan birisi şu anda McLaren programında bulunan IndyCar pilotu Patrick O'Ward.

Meksikalı pilot, 2018'de Andretti için yarıştığı 2018 Indy Light serisini domine etti. Bu başarısı Red Bull'un dikkatini çekti, O'Ward Red Bull desteği ile Formula 2'de iki, Super Formula'da da üç yarışa çıktı.

Fakat FIA'nın "2018 Indy Light serisinde elde edilen süper lisans puanlarının Formula 1 için yeterli olmadığını" duyurmasının ardından O'Ward programdan çıkarıldı.

The Race'e konuşan Zak Brown, O'Ward'ın Red Bull günleri sorulduğunda, "Patrick zor zamanlardan geçti."

"O Red Bull programındayken, ona alt kategorilerde yalnızca 3 yarışa çıkma fırsatı sunuldu. Fakat Max dışında Red Bull programına bakarsanız, birçok yetenekli pilotun ellerinden kayıp gitmesine izin verdiler."

"Bazı pilotların kariyerleri mahvoldu ki bu pilotlara yeterince fırsat da tanınmamıştı." dedi.

Pierre Gasly, Toro Rosso Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Brown, Verstappen konusunda ise takıma hakkını teslim ediyor.

McLaren takım patronu, "Geçtiğimiz sene şampiyonluğu kazandıklarını, bizim ise kazanamadığımızı düşünürsek ne yaptıklarını bilmediklerini söyleyemeyiz."

"Yine de pilotlara karşı acımasız olabiliyorlar. Carlos bu duruma başarılı bir örnek. Daniel çoktan ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştı, fakat günün sonunda ayrılmayı tercih etti."

"Aynı şekilde Vettel'de ayrılmayı tercih edenlerdendi. Albon ve Gasly'e gelirsek, özellikle Gasly çok iyi bir pilot gibi duruyor."

"Birçok iyi pilot ellerinden kaçıp gitti." diye ekledi.

McLaren, O'Ward'ı 2020'den itibaren IndyCar programına katmıştı. O'Ward, 2020'de şampiyona dördüncüsü, 2021'de ise şampiyona üçüncüsü olmayı başardı. Meksikalı pilot, bu sene de Arrow McLaren ile çalışmaya devam edecek.