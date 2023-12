Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Ne yazık ki 29 Aralık 2023, Schumacher'in Fransız Alplerinde kayak kazası yapmasının ve başından ciddi şekilde yaralanmasının 10. yıl dönümü.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael, o tarihten bu yana kamuoyu karşısına çıkması ve ailesi efsane pilotun mahremiyetini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.

Vettel şimdi RTL'ye kazadan önceki dönemde Schumacher ile ilişkisinin nasıl "yakınlaştığı" hakkında konuştu.

İki pilot 2010-2012 yılları arasında F1'de birlikte yarışmış, hatta Şampiyonlar Yarışı'na beraber katılmıştı.

Vettel dostluklarının "yarışmanın artık en büyük ortak noktaları olmadığı" bir noktaya ulaştığını ve Schumacher'in tavsiyeye ya da ilhama ihtiyaç duyduğunda kendisi için "inanılmaz derecede önemli" bir figür olduğunu söyledi.

Vettel şöyle diyor: "Hâlâ son derece zor... Kabullenmek demek istemiyorum ama hâlâ savaştığını kabul etmek gerekiyor."

"Tabii ki onun için en iyisini diliyorum, ama bu hâlâ içimde çokça düşündüğüm, sık sık gündeme gelen bir konu..."

"Tabii ki ilk aklıma gelen şey birlikte yaptığımız son konuşma oluyor."

"Ona baba olacağımı söyledim ve bizi bekleyen şeyleri anlattım. Durumumuzu gerçekten takdir ettiğimi söyledim çünkü kazadan önce ilişkimiz giderek daha da yakınlaşıyordu. Birbirimizi giderek daha iyi tanıyorduk. Artık en büyük ortak noktamız yarışmak değil, genel olarak hayat ve bir yarış etrafında geçen hayattı."

"Şimdi arkadaşımı özlüyorum."

"Son birkaç yılda hayatım için son derece önemli bir kişi olurdu. Çokça sorum olduğunda, her zaman cevaplar ya da ilham verebilirdi."

"Şimdi bunu özlüyorum ama elbette benim durumumda bu sadece bir arkadaşın bakış açısı."

"Fakat aile için bu elbette çok daha zor bir durum O zamanlar Mick küçük bir çocuktu ya da bir delikanlıydı."

"Bence bir babanın kaza geçirmesi ve her şeyin dağılması çok farklı bir boyut."

Vettel geçtiğimiz hafta Bild'e özel bir röportaj vermiş ve orada da Schumacher hakkında konuşmuştu.

"Sporda işler her zaman ilerler, hatta çok hızlı ilerler."

"Bu iyi bir şey, çünkü zaman geriye değil ileriye doğru hareket eder, zaman durmaz."

"Michael gibi biri her zaman tanınacak çünkü başarıları ve istatistikleri her zaman siyah beyaz olarak orada olacak."

"Fakat karakterlerin özel nitelikleri de baki kalacak."

"Michael'ın Ferrari ile kurduğu bu özel bağ, şampiyonluk mucizeleri, orada bir takım kurması ve bu takımı bu kadar uzun süre bir arada tutması kesinlikle bu özel şeyler."

"Hayal etmesi zor olsa da, bir Michael Schumacher ya da bir Michael Jordan zaman içinde farklı algılanacak."

"Tarih kitaplarından asla kaybolmayacaklar. Fakat bugün pek çok çocuk için bir Michael Schumacher, o zamanlar benim için olduğundan daha az bilinen bir isim. O benim kuşağımın kahramanıydı."

"Gelecekte Lionel Messi belki de Erling Haaland'dan daha az tanınan bir isim olacak. Ama bu iyi bir şey, çünkü her çağ kendi hikayesini yazar, her çağın kendi kahramanları ve kadın kahramanları vardır."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel with his biodiversity project at Turn 2